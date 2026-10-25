¿Seguirá Guinea-Bissau atrapada en el caos político?

Las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para el 6 de diciembre de 2026 en Guinea-Bissau no se desarrollarán según lo previsto. Aly Silva, portavoz del primer ministro de transición Ilidio Vieira Te, confirmó a DW que la votación se pospuso hasta nuevo aviso. No se ha fijado ninguna nueva fecha. El gobierno pretende discutir primero el asunto en el gabinete antes de anunciar públicamente cuándo se celebrarán las elecciones. Aún no está claro si tendrán lugar en 2027 o no hasta 2028.

La crisis política del país se remonta al 26 de noviembre de 2025. Tres días antes, los votantes de Guinea-Bissau habían elegido un nuevo parlamento y un nuevo presidente. Antes de que se pudieran anunciar los resultados oficiales, los militares tomaron el poder y detuvieron el proceso electoral. Tanto el entonces presidente Umaro Sissoco Embalo como su rival, Fernando Dias da Costa, habían cantado la victoria. Los dirigentes militares prometieron un retorno al orden constitucional.

El general Horta N’Tam (centro) de Guinea-Bissau prestó juramento como líder de transición y comandante en jefe el 27 de noviembre de 2025. Imagen: Patrick Meinhardt/AFP

Para el abogado y analista político Cabi Sanha, el aplazamiento no es una sorpresa. Desde el golpe, poco se ha hecho para crear las condiciones para elecciones creíbles, afirma.

“El aplazamiento era previsible”, afirma Sanha a DW. De hecho, se había fijado el 6 de diciembre como nueva fecha electoral. “Pero no se hizo nada para garantizar que estas elecciones pudieran celebrarse realmente”.

Libertades políticas bajo presión

El gobierno de transición ha justificado el aplazamiento citando la falta de condiciones organizativas y políticas necesarias para las elecciones. El plazo para la presentación de candidaturas ya había expirado el 6 de octubre. Los partidos políticos y los candidatos potenciales no habían presentado sus candidaturas. Según el primer ministro, los partidos tampoco celebraron congresos para seleccionar a sus candidatos.

Sanha ve esto como algo más que un problema organizativo. Señala las restricciones a las actividades políticas y la falta de diálogo con actores clave en el proceso electoral. Los partidos políticos y la sociedad civil no han participado lo suficiente, afirma. Los esfuerzos de mediación de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y Senegal hasta ahora no han logrado producir una solución.

“Las elecciones libres, transparentes e inclusivas sólo son posibles si se crean de antemano las condiciones necesarias”, afirma el abogado.

Por lo tanto, también considera que el hecho de que los partidos no hayan nominado candidatos es una consecuencia del entorno político. “¿Cómo se supone que los partidos nominen candidatos cuando las actividades políticas están restringidas en el país? No pueden celebrar congresos ni organizar mítines.”

El funeral del activista de derechos humanos Vigario Balanta en Bissau, Guinea-Bissau. Su cuerpo fue encontrado el 31 de marzo, con signos de tortura, en un pantano en las afueras de la capital. Imagen: DW

Las principales figuras de la oposición también se quedan en el extranjero. A Domingos Simoes Pereira, líder del principal partido de la oposición, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), se le permitió viajar a Portugal en julio de 2026 para recibir tratamiento médico tras ser puesto en libertad. Anteriormente había estado recluido en prisión preventiva en relación con una investigación sobre un presunto intento de golpe de estado. Su equipo defensor niega las acusaciones y ha criticado el procedimiento por considerarlo políticamente motivado.

La ausencia de figuras clave de la oposición y las restricciones a la organización política están dificultando la realización de un proceso electoral destinado a allanar el camino para un retorno a un gobierno civil.

Una fecha electoral sin calendario

Lo que sucederá a continuación aún no está claro. El portavoz del gobierno, Aly Silva, dice que el gobierno de transición discutirá primero el asunto en el gabinete. Sólo después se anunciará públicamente la nueva fecha de las elecciones. Hasta el momento no hay un calendario concreto.

Por lo tanto, tampoco está claro cuándo podrán los partidos políticos completar sus procedimientos de selección interna, nominar candidatos y comenzar a hacer campaña. Para Sanha, esto es otro indicio de que todavía no hay pruebas suficientes de la voluntad política necesaria para restaurar el orden constitucional.

“No creo que los problemas logísticos sean el problema principal. Más bien, parece haber una falta de voluntad política para hacer avanzar el proceso electoral”, afirma.

Disputa sobre la constitución

La crisis política se ha visto agravada por una controvertida reforma constitucional. En un referéndum celebrado el 30 de agosto de 2026, los votantes aprobaron enmiendas constitucionales que amplían los poderes del presidente y reducen el tamaño del parlamento de 102 a 65 escaños. Los críticos cuestionan la legitimidad del proceso porque la reforma fue preparada bajo un gobierno militar y sin un parlamento elegido regularmente. La oposición había pedido boicotear la votación.

Fernando Vaz, portavoz del Consejo Nacional de Transición, defiende los cambios. Dice que el proceso no fue una reescritura integral de la constitución sino una revisión específica. La reforma pretende ayudar a superar la inestabilidad política del país, sostiene.

“La Constitución debe ser uno de los instrumentos que conduzcan a nuestro país hacia una mayor estabilidad”, afirma Vaz a DW. El período de transición había brindado la oportunidad de modificar disposiciones que, en opinión de los dirigentes militares, estaban obstruyendo el desarrollo político del país.

Vaz también rechaza las críticas de que la reforma otorga al presidente poderes adicionales a expensas del primer ministro. “El presidente de la república es el jefe de Estado, mientras que el primer ministro es el jefe de Gobierno”, subraya.

Los críticos lo ven de otra manera. El nuevo marco constitucional fortalece la presidencia: el presidente debe nombrar y destituir al primer ministro y al gobierno y, bajo ciertas condiciones, disolver el parlamento. Al mismo tiempo, se está reduciendo el número de escaños parlamentarios. Sigue siendo discutido si la reforma contribuirá genuinamente a la estabilidad o, por el contrario, concentrará más poder en la presidencia.

Alrededor del 70 por ciento de los votos válidos en el referéndum constitucional del 30 de agosto de 2026 se emitieron a favor de enmiendas constitucionales. Imagen: DW

Las elecciones locales no son suficientes

El gobierno de transición ha anunciado planes para celebrar elecciones locales en 2027. Sanha acoge con agrado la propuesta: Guinea-Bissau nunca ha celebrado elecciones de este tipo desde su independencia. Sin embargo, subraya que no deben sustituir las elecciones nacionales pendientes.

“En primer lugar, deben celebrarse elecciones parlamentarias y presidenciales para que el país pueda volver al orden constitucional. Después pueden seguir elecciones locales”, afirma.

Las elecciones locales no pueden compensar la falta de legitimidad democrática a nivel nacional. También deben restablecerse las libertades políticas para que los partidos puedan seleccionar a sus candidatos y los votantes puedan realmente elegir entre alternativas políticas.

Una transición sin un final claro

Guinea-Bissau ha soportado décadas de inestabilidad política, marcadas por golpes militares, crisis institucionales y repetidas interrupciones de los procesos democráticos. El último golpe continúa este patrón.

El nuevo aplazamiento de las elecciones muestra lo lejos que está el país de un retorno al orden constitucional. No bastará con fijar una nueva fecha para las elecciones. Es necesario volver a permitir las actividades políticas, incluir a los partidos en el proceso y crear condiciones fiables para las elecciones, afirma a DW el abogado Cabi Sanha.

Este artículo fue publicado originalmente en alemán.