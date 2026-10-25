Vanessa Trump dice que está libre de cáncer seis meses después del diagnóstico

Vanessa Trump, la ex esposa de Donald Trump Jr, anunció que está libre de cáncer luego de que le diagnosticaran cáncer de mama a principios de este año.

Trump, de 48 años, que tiene cinco hijos con el hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump, dijo que los resultados de sus recientes pruebas “fueron claros, así que finalmente estoy libre de cáncer”, en un breve vídeo en la cuenta de Instagram de su hija Kai, de 19 años.

Luego, Vanessa y Kai Trump publicaron un video más largo el sábado, en el que hablaron sobre la concientización, la detección temprana y la prevención del cáncer de mama.

Vanessa Trump se separó de Trump Jr en 2018 y anunció el año pasado que había comenzado a salir con el golfista profesional estadounidense Tiger Woods.

“Octubre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, un momento para crear conciencia sobre la detección temprana, la educación y el apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama”, escribió Kai Trump en Instagram.

“Me senté con mi madre y la Dra. Nicole Saphier para hablar sobre la trayectoria de mi madre con el cáncer de mama y aprender más sobre la prevención y la detección temprana”.

La publicación de Kai recibió más de 20.000 me gusta y cientos de comentarios de personas que ofrecieron apoyo y buenos deseos, incluida la cantante y personalidad de los medios estadounidense Mary Millben.

Vanessa Trump explicó en el vídeo de YouTube que experimentó dolor en el brazo durante varios meses antes de descubrir un bulto del tamaño de un guisante en su pecho, que las pruebas confirmaron que era un tumor canceroso.

“Es un proceso con el que tienes que lidiar”, dijo sobre los días que pasó esperando los resultados de sus pruebas.

“Tienes que ser mentalmente fuerte porque vas a necesitar la fuerza para luchar contra cualquier desafío que se te presente”.

Trump dijo que le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en abril. Anunció públicamente el diagnóstico en mayo, diciendo en una publicación en las redes sociales que se había sometido a una cirugía y estaba trabajando en un plan de tratamiento con su equipo médico.

Finalmente se sometió a una lumpectomía y a tratamientos de radiación, dijo.

El riesgo promedio de que una mujer en los EE. UU. desarrolle cáncer de mama es aproximadamente 1 en 8, o 13%, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La enfermedad también representa el 30% de todos los nuevos cánceres femeninos cada año, afirma.

La cirugía cura la mayoría de los cánceres de mama, pero si quedan algunas células cancerosas, la quimioterapia, la radioterapia y la terapia endocrina pueden reducir el riesgo a largo plazo.

Los tratamientos han ido avanzando, incluidas terapias más dirigidas para el cáncer de mama temprano, nuevos tipos de terapias hormonales y radioterapia más precisa y eficaz.