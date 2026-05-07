Titulares del jueves: 7 de mayo de 2026

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PRINCIPALES TITULARES:

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ES INTERESANTE:

Aquí hay algunos datos y estadísticas fascinantes sobre el acuerdo del Agente Naranja del 7 de mayo de 1984:

Los conceptos básicos del acuerdo

â€¢ Monto récord: el acuerdo de $180 millones fue el acuerdo por lesiones personales más grande en la historia de Estados Unidos en ese momento.

â€¢ Momento: El acuerdo se alcanzó pocas horas antes de que comenzara la selección del jurado para el juicio.

â€¢ Empresas involucradas: Siete empresas químicas aceptaron el acuerdo, incluidos los principales fabricantes Dow Chemical y Monsanto, junto con Diamond Shamrock, Uniroyal, Hercules, TH Agriculture and Nutrition Company y Thompson Chemical Company.

Detalles financieros

â€¢ Distribución total: con intereses a seis años, el fondo creció a aproximadamente $250 millones

â€¢ Pago final: cuando finalizaron todas las distribuciones, el Fondo del Acuerdo había distribuido un total de $197 millones en pagos en efectivo.

â€¢ Pago individual promedio: Aproximadamente 52,000 veteranos de Vietnam o sus sobrevivientes recibieron pagos en efectivo por un promedio de aproximadamente $3,800 cada uno.

â€¢ Pagos por incapacidad: un veterano de Vietnam totalmente discapacitado recibió un máximo de sólo $12,000, repartidos en 10 años.

â€¢ Beneficios para viudas: la viuda de un veterano de Vietnam que murió a causa de la exposición al agente naranja recibió solo $3,700

Escala del litigio

â€¢ Tamaño de la clase: la demanda representó a aproximadamente 10 millones de personas (la demanda colectiva más grande de este tipo)

â€¢ Reclamaciones recibidas: se presentaron 105.000 reclamaciones en total al Programa de Pagos

â€¢ Demandantes inicialmente: Comenzó con alrededor de 40,000 demandantes citando enfermedades, abortos espontáneos y defectos de nacimiento.

â€¢ Duración: El litigio duró más de cinco años (1979-1984)

Precedentes Legales

â€¢ Sin admisión de culpa: las empresas negaron cualquier responsabilidad y no estaban obligadas a admitir irregularidades.

â€¢ Inmunidad de contratista militar: a las siete empresas se les concedió inmunidad como contratistas militares.

â€¢ Exclusión del gobierno: el gobierno de los EE. UU. no formó parte del acuerdo y siguió siendo responsable de reclamaciones de compensación adicionales

Programas de distribución

â€¢ Servicios Sociales: Se distribuyeron $74 millones a 83 organizaciones de servicios sociales entre 1989-1996.

â€¢ Veteranos atendidos: estas organizaciones ayudaron a más de 239.000 veteranos de Vietnam y sus familias.

â€¢ Alcance internacional: el acuerdo cubría a veteranos de EE. UU., Australia y Nueva Zelanda.

Aspectos controversiales

â€¢ Compensación inadecuada: muchos veteranos consideraron que el acuerdo era inadecuado, especialmente porque aceptar pagos los hacía no elegibles para beneficios estatales más generosos, como cupones de alimentos y pensiones gubernamentales.

â€¢ Preocupaciones sobre el debido proceso: la Corte Suprema determinó posteriormente que el acuerdo de demanda colectiva de 1984 violó los derechos del debido proceso de los veteranos.

â€¢ Dinero agotado: cuando muchos veteranos se enteraron de que estaban enfermos de cáncer, todo el dinero del acuerdo ya estaba distribuido.

Partes de esta historia se adaptaron para esta plataforma con ayuda de IA. Nuestro equipo editorial verifica que todos los informes en todas las plataformas sean justos y precisos.