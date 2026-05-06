Riley Gaines responde al gráfico consejo de Alex Cooper sobre citas: ‘No es empoderamiento. Es veneno’

La presentadora del podcast Outkick, Riley Gaines, apunta al presentador de “Call Her Daddy”, Alex Cooper, y califica los consejos gráficos del podcaster sobre citas para las mujeres como “veneno” en lugar de empoderamiento.

“¿Qué está vendiendo? No es empoderamiento. Es veneno”, dijo Gaines en “The Riley Gaines Show” el miércoles. “Y siento que es hora de que lo digamos en voz alta”.

Los comentarios de Gaines siguen a un clip viral del episodio de Cooper del 5 de abril donde el magnate de los medios alentó a los oyentes a abandonar las “reglas” tradicionales de las citas en favor del sexo casual.

“Entonces, bésales el primera cita joder, duerme con ellos la primera noche. “No me importa”, le dijo Cooper a su audiencia. “Tienes que basarte en lo que te sienta bien a tu cuerpo y lo que te parezca correcto”.

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Gaines acusó a Cooper de convertir “la cultura de las relaciones sexuales en un deporte”, argumentando que la verdadera “podredumbre” en el centro de su mensaje a las mujeres es su base en el hedonismo.

“Ella habla de tratar la intimidad como una transacción casual. Pero creo que el verdadero problema en el centro de su mensaje es el mantra hedonista, ya sabes, como ‘Lo que se siente bien es bueno'”, dijo Gaines.

Este mensaje no es “liberador”, sino que conduce a un camino de consecuencias perjudiciales para las mujeres jóvenes, argumentó.

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“Las mujeres deberían hacer literalmente exactamente lo contrario de todo lo que ella les dice que hagan”, dijo Gaines. “Este mensaje es muy dañino. Este consejo es una receta. Es una receta para el desamor, el arrepentimiento, la culpa, la vergüenza y las familias rotas”.

El podcast “Call Her Daddy” de Cooper se ha mantenido como uno de los mejores podcasts de los últimos años y recientemente aseguró el puesto número 4 entre los podcasts de EE. UU. en el primer trimestre de Edison Research. Clasificación 2026 .

Entre sus invitados de alto perfil se encuentran la exvicepresidenta Kamala Harris y la exprimera dama Michelle Obama.

Gaines dijo que la popularidad de Cooper es una crítica a la cultura actual.

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“El éxito de Alex Cooper por sí solo es una prueba de hasta qué punto hemos caído. Pero la buena noticia es que no tenemos que aceptarlo”, afirmó.

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Gaines concluyó su mensaje instando a las mamás a estar atentas al tipo de mensajes que inundan a sus hijas en los medios.

“Sus hijas están actualmente bajo asedio”, advirtió Gaines. “Están escuchando que su valor está en cómo les gusta actuar en el dormitorio, no en quiénes son en sus corazones, no en quién Dios sabe que son, no en quién Él los creó para ser”.

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“Dígales a sus hijas la verdad de que el verdadero empoderamiento proviene del respeto a sí mismas, de los límites y de la intimidad salvadora para alguien que se lo gana”, continuó. “Enséñeles que lo que se siente bien en el momento a menudo conduce al arrepentimiento para toda la vida”.

Un representante de Cooper no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Fox News Digital.