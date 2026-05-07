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La pregunta sobre la ley santuario del estado se convirtió en golpes personales durante el debate para gobernador de California

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Gabriel Sánchez
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La pregunta sobre la ley santuario del estado se convirtió en golpes personales durante el debate para gobernador de California

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En la carrera para convertirse en el próximo gobernador de California, se preguntó a los candidatos sobre la ley estatal que restringe la cooperación de las autoridades locales con las autoridades federales, y en ocasiones los comentarios se tornaron acalorados entre los participantes.7 de mayo de 2026

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