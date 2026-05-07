Austin Reaves obtuvo votos como uno de los jugadores más subestimados de la NBA

En los últimos años, Austin Reaves ha aumentado su producción ofensiva cada temporada y gradualmente se ha convertido en un factor importante en el éxito de Los Angeles Lakers. Este año, promedió 23,3 puntos con un 49% de tiros de campo y un 36% de triples, además de 5,5 asistencias por partido durante la temporada regular, y aunque ha lidiado con un par de lesiones, se ha convertido en la segunda opción anotadora de Los Ángeles.
Ha enfrentado algunas críticas leves por ver caer un poco su producción durante las últimas dos o tres postemporadas, pero también existe la sensación de que no recibe suficiente crédito por lo mucho que ha mejorado. En una encuesta reciente entre jugadores de la NBA realizada por The Athletic, Reaves recibió algunos votos como uno de los jugadores más subestimados de la liga. Los votos estuvieron muy uniformemente distribuidos, pero quedó empatado en el segundo puesto con el 3,3% de los sufragios.
Quizás algunas personas inicialmente se mostraron un poco escépticas con respecto a él, dado que no fue reclutado en el draft de 2021. Pero en este punto, no hay duda de su habilidad y su juego en general. Como guardia combinado, es muy potente cuando conduce cuesta abajo y es un fuerte rematador en el aro o cerca de él. También se ha convertido en un tirador externo decente, así como en un sólido manejador y distribuidor del balón.
En tres juegos después de una distensión oblicua, Reaves no ha hecho el trabajo en su mayor parte, ya que ha disparado un 30,4% en total y 2 de 17 desde más allá del arco. Este es el momento para que demuestre que es tan bueno como lució en la temporada regular y que tal vez merezca su primer reconocimiento al Juego de Estrellas la próxima temporada.
También se espera que opte por rescindir su contrato este verano, y si tiene algunos juegos importantes de ahora en adelante en la postemporada, tal vez podría ganarse un contrato considerable.