En una nueva encuesta, los estadounidenses expresan un amplio apoyo bipartidista a los límites de edad en el Congreso

alternar título Allison Robbert/AP

Hoy en día existen divisiones en casi todos los temas de la política estadounidense. Pero muchos votantes están de acuerdo en un tema: el Congreso es demasiado viejo.

Una abrumadora mayoría de estadounidenses (8 de cada 10) está a favor de establecer límites de edad y de mandato para los miembros del Congreso, según la última encuesta de NPR/PBS News/Marist.

Si bien ambas ideas son hipotéticas (ninguna está siendo considerada seriamente por el Congreso), el apoyo a cada una trasciende muchos orígenes y líneas partidistas. La encuesta encontró que el 78% de los demócratas apoyan tanto los límites de edad como los de mandato. El ochenta y tres por ciento de los republicanos respaldaron los límites de edad máxima y casi nueve de cada 10 apoyaron los límites de mandato.

Los hallazgos se producen cuando muchos estadounidenses han comenzado a exigir que los legisladores veteranos pasen la antorcha a una nueva generación de líderes a quienes consideran más representativos de un electorado cada vez más dominado por votantes más jóvenes.

“Creo que tiene algún sentido que [we] tienen funcionarios de mayor edad, pero eso tiene algunas desventajas claras”, dijo Jean Twenge, profesora de psicología de la Universidad Estatal de San Diego que estudia las diferencias generacionales.

“La gente puede permanecer en el cargo por más tiempo, pero ¿deberían hacerlo?” preguntó, explicando que a medida que la esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas, los estadounidenses se están jubilando más tarde. “Creo que lo que muestra esta encuesta es que mucha gente piensa que la respuesta es no”.

La encuesta encontró que existen diferencias mínimas al comparar generaciones: los votantes mayores tenían la misma probabilidad de apoyar límites de edad y de mandato que los votantes más jóvenes. Para Twenge, es una indicación de que los votantes están buscando un cambio independientemente de su propia edad.

“Parece haber un consenso en que la gente piensa que si quieres ser un líder eficaz, no debes tener 80 años”, dijo.

La encuesta a 1.322 encuestados se realizó del 27 al 30 de abril y tiene un margen de error de +/- 3,1 puntos porcentuales. Los encuestados fueron contactados mediante llamadas en vivo, mensajes de texto y en línea.

Por qué los votantes quieren un cambio

La cuestión de la edad en la política no es nueva. Sin embargo, en los últimos años, el tema ha ganado una atención enorme debido a Joe Biden, quien dejó la presidencia a la edad de 82 años, y luego al presidente Trump, que regresó a la Casa Blanca a los 78. Ambos enfrentaron dudas sobre su aptitud para el cargo.

Esas preocupaciones se han extendido al Capitolio, donde muchos de los principales líderes tienen entre 70, 80 y 90 años. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y., por ejemplo, tiene 75 años. Chuck Grassley, el republicano de Iowa que preside el Comité Judicial del Senado, tiene 92 años.

Al comparar el desglose por edades del Congreso con el resto de la fuerza laboral estadounidense, hay una brecha considerable. La edad media de un trabajador en Estados Unidos es 42 años. Sin embargo, en Capitol Hill, esa cifra salta a 58 para los miembros de la Cámara y 65 en el Senado.

El Congreso actual es ahora el tercero más antiguo en la historia de Estados Unidos y ha visto morir a cinco miembros desde marzo pasado. Cada uno tenía 65 años o más.

Para algunos votantes, la creciente diferencia de edad entre ellos y los miembros del Congreso está contribuyendo a una desconexión ya creciente que sienten con los líderes.

“Siento que quizás no estén en contacto. Hay personas de 70 y 80 años en el Congreso… dirigiendo el país”, dijo Michael Hatch, de 18 años, que vive en Eudora, Kansas. “Simplemente no se trata de hacerlo para los jóvenes. No se trata de representar a personas como yo.

Hatch es parte de una generación que se siente significativamente descontenta con la política. Una nueva encuesta de jóvenes de 18 a 29 años de la empresa de investigación AlphaROC, compartida primero con NPR, encuentra que más de seis de cada 10 creen que los políticos no representan realmente o no representan en absoluto los intereses de las personas de su edad. Además, la gran mayoría de los encuestados cree que los candidatos más jóvenes a cargos públicos no son tomados en serio.

Pero el llamado a favor de líderes más representativos proviene de votantes de todas las generaciones.

Según la encuesta de NPR, el grupo de edad con los niveles más altos de apoyo tanto para los mandatos como para los máximos de edad en el Congreso es la Generación X, aquellos entre 40 y 60 años.

Eso incluye a la votante demócrata Patricia L., de 62 años, en Phoenix. Le pidió a NPR que solo usara su nombre por preocupación de cómo discutir sobre política podría afectar su trabajo.

“Cuando pienso en la generación actual de adultos jóvenes y lo que enfrentan, cosas como la asequibilidad, cosas como la vivienda… tenemos que tener esas voces en la sala para estos temas para poder abordar los problemas que están sucediendo en este momento”, dijo.

“Creo que es por eso que algunos jóvenes se desvinculan tanto de la política, porque sienten que no se les escucha o que no se les toma en serio porque son jóvenes”, añadió. “Como persona mayor, no creo que sea justo”.