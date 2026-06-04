Ingenieros de Amazon en Seattle critican al empleador por construir centros de datos de IA mientras despide a 30,000 empleados

Un grupo de ingenieros de Amazon apareció en las audiencias del Consejo de la Ciudad de Seattle el miércoles para apoyar los esfuerzos para regular el desarrollo de gigantescos centros de datos de IA en la zona, que se están construyendo mientras su empleador está llevando a cabo despidos masivos.

“Se ha informado que este año, Amazon está gastando $200 mil millones en capital, la mayor parte de ello destinado a centros de datos y IA”, dijo Patrick Schloesser, un ingeniero de software de Amazon Web Services, en una audiencia. “Microsoft está gastando $190 mil millones. Mientras tanto, los líderes de mi empresa han despedido a 30,000 empleados corporativos en los últimos ocho meses. Lo que eso me dice es que las Big Tech están desesperadas por construir tanta capacidad informática como puedan, tan rápido como puedan”.

Un portavoz de Amazon dijo a CNBC en un comunicado que la compañía respeta el derecho de sus colegas a expresar sus opiniones.

Funcionarios en Seattle votaron para aprobar un moratorio de un año sobre nuevos centros de datos de inteligencia artificial a gran escala para permitir tiempo a la ciudad para regular los proyectos. La propuesta surgió después de que cuatro desarrolladores se acercaron a un proveedor de servicios de utilidades locales para proponer la construcción de cinco instalaciones a gran escala en Seattle. Dos de esos desarrolladores han retirado sus propuestas después de la indignación pública, informó The Seattle Times.

“Actualmente, no tenemos planes de construir centros de datos dentro de los límites de la ciudad de Seattle”, dijo el portavoz de Amazon. “En las comunidades donde operamos centros de datos, nos comprometemos a ser vecinos responsables, invirtiendo en el desarrollo económico local mientras priorizamos la eficiencia del agua y la energía que supera los estándares de la industria”.

Seattle se une a una lista creciente de ciudades y condados que buscan imponer límites al crecimiento explosivo de los centros de datos de IA. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 14 estados están considerando legislación que detendría o prohibiría nuevos centros de datos. Un informe de Data Center Watch encontró que en 2025, al menos $156 mil millones en proyectos de centros de datos fueron bloqueados o retrasados debido a la oposición local y litigios.

Los gigantes tecnológicos no muestran signos de desaceleración.

Amazon, Microsoft, la matriz de Google Alphabet y Meta han comprometido aproximadamente $700 mil millones este año en gastos de capital, en su mayoría para infraestructura de IA. Al mismo tiempo, los gigantes tecnológicos y otros en la industria están buscando maneras de reducir costos, incluyendo despidos.

Los 30,000 recortes de empleos corporativos en Amazon a los que hizo referencia Schloesser todos se han producido desde octubre, como parte de un intento del CEO Andy Jassy de eliminar capas y recortar la burocracia para que la empresa pueda operar como él llama la “startup más grande del mundo”.

En febrero, Amazon anunció que planea gastar $200 mil millones en gastos de capital este año, con la mayoría destinada a infraestructura de IA. Reafirmó esa previsión en abril.

Schloesser, quien ha trabajado en Amazon durante casi seis años, instó a los funcionarios de Seattle a requerir a los desarrolladores de centros de datos que se comprometan a utilizar energía renovable para alimentar sus instalaciones y que dejen de usar acuerdos de confidencialidad o empresas pantalla al anunciar nuevos proyectos.

“Tienes que ofrecer buenos empleos construyendo estas cosas, y debes pagar un nuevo impuesto que financie empleos municipales cada vez que realices un gran despido”, dijo Schloesser.

Amazon dijo que sigue reevaluando cómo operan sus centros de datos, incluido el trabajo para alimentarlos con energía libre de carbono y hacerlos más eficientes energéticamente. La empresa también dijo que tenía como objetivo devolver más agua a las comunidades de la que utiliza en sus centros de datos para 2030.

Schloesser y otros dos ingenieros de Amazon que hablaron en las audiencias, Liesl Wigand y Darius Irani, forman parte de Amazon Employees for Climate Justice. El grupo de trabajadores actuales y anteriores de Amazon ha presionado repetidamente al minorista online sobre su postura climática, el trato a su fuerza laboral y otros temas.

En noviembre, el grupo escribió una carta a los ejecutivos de Amazon pidiendo a la empresa que estableciera un “lanzamiento más responsable de la IA” y que “se pusiera serio sobre los costos de la IA y las barreras de protección que necesitamos”.

Wigand, que ha trabajado para Amazon durante más de 12 años, caracterizó la promoción de Amazon para abrazar la tecnología como una “expansión de la IA justificada a cualquier costo”.

“El mayor problema es la creencia de que la IA debería ser cómo resolvemos todo, mientras ignoramos los recursos que cuesta”, dijo Wigand. “Esta cultura está omnipresente en la tecnología. Por eso los gobiernos locales, en colaboración con las partes interesadas de la comunidad, deberían establecer los términos para la construcción de centros de datos”.

El moratorio de un año fue aprobado por unanimidad por el Comité de Uso de la Tierra y Sostenibilidad del Consejo el miércoles.

VER: OpenAI profundiza lazos con Amazon.