Cómo Marta Kostyuk evolucionó en una contendiente de Grand Slam…

PARÍS – Marta Kostyuk hará historia el jueves cuando se convierta en la primera mujer ucraniana en jugar en las semifinales del Abierto de Francia. Una prodigio adolescente que llegó a la tercera ronda del Abierto de Australia con tan solo 15 años, luchó con la presión durante muchos años. Pero después de ganar títulos en Rouen y Madrid este año, llega a su enfrentamiento con la rusa Mirra Andreeva con una racha de 17 victorias consecutivas en arcilla. Así es como se convirtió en una contendiente para los mayores premios del deporte.

Liberándose de las expectativas Kostyuk era un talento prodigioso como junior. Ganó el título junior del Abierto de Australia a los 14 años, la segunda jugadora más joven en lograrlo, y al año siguiente, se dio a conocer mundialmente al clasificar para el cuadro principal en Melbourne y llegar a la tercera ronda.

A los 15 años, las expectativas eran inmensas y, comprensiblemente, eran difíciles de manejar. Le tomó casi tres años ganar su próximo partido de Grand Slam. Y en los grandes torneos en general, luchaba, sin lograr avanzar más allá de la cuarta ronda hasta el Abierto de Australia de 2024, donde llegó a lo que fue, hasta el Roland Garros de este año, su única cuartos de final de Grand Slam.

En 2026, dijo que se ha dado espacio para respirar. “Estoy disfrutando más, creando puntos, enfrentando desafíos, aprendiendo a navegar las situaciones difíciles en los partidos”, dijo. “Lo he estado haciendo bien, así que estoy feliz con eso.”

Como muchos jóvenes jugadores, la madre de Kostyuk jugó un papel enorme en su desarrollo. Una ex profesional que jugó la Copa Federación para Ucrania, Talina Beiko guió a Marta hasta las filas profesionales. Pero navegar esa fina línea entre ser entrenadora y madre nunca es fácil, y a veces Kostyuk se preocupaba por lo que su madre pudiera pensar sobre sus actuaciones.

En agosto de 2023, decidió forjar un nuevo camino. Contrató a Sandra Zaniewska, una ex jugadora profesional de Polonia, y juntas se propusieron agregar consistencia y trabajar en su juego mental. Zaniewska fue paciente y comprensiva, centrándose en “cada pieza del rompecabezas” y haciéndole saber que estaba 100% detrás de ella, en todo.

“A ella le doy todo [elogio] porque realmente dio su alma por este trabajo conmigo”, dijo Kostyuk esta semana. “Me cambió mucho como persona. Ambas hemos crecido juntas en esta relación laboral. Seguro que definitivamente no estaría aquí sin ella.”

Añadiendo consistencia a su atletismo y capacidad de disparo Kostyuk siempre ha sido una gran atleta en general, incluso mostrando una voltereta hacia atrás cuando ganó en Madrid, algo que aprendió durante siete años de entrenamiento acrobático. Su cobertura de pista en Roland Garros este año parece haber alcanzado otro nivel, especialmente de lado a lado, recuperando pelotas que hubieran sido ganadoras contra la mayoría de las demás.

Continúa golpeando una serie de ganadores, su total de 172 en cinco partidos aquí es el cuarto mejor en general, pero también es mucho más consistente que en el pasado.

“Soy la más consistente que he sido en mi carrera”, dijo. “Técnicamente, todavía soy [una] underdog. Veremos. Quizás muchas cosas cambiarán después de este torneo.”

Tomando decisiones inteligentes Eso va para dentro y fuera de la cancha. El éxito de Kostyuk en arcilla este año comenzó en Rouen, un torneo que Zaniewska quería que jugara, a pesar de ser un evento de WTA 250 en la misma semana que un WTA 500 en Stuttgart, que ofrecía más dinero y puntos de ranking. Zaniewska consideró que era importante que Kostyuk permaneciera en un torneo el mayor tiempo posible y, crucialmente, experimentara lo que es ser más favorita que underdog, como hubiera sido en Alemania contra un campo más fuerte.

Funcionó perfectamente ya que arrasó con el título de Rouen, y llegó a Madrid con una confianza por las nubes. Allí, sorprendió a todos ganando su primer WTA 1000. En la cancha, donde una vez permitió que sus emociones la controlaran, Kostyuk ha estado enfocada y decidida y no ha permitido que los momentos de adversidad perduren.

Una misión para Ucrania Kostyuk ha sido una de las jugadoras más sinceras sobre la invasión de Rusia a Ucrania, determinada a asegurarse de que lo que está sucediendo en su país no caiga en el olvido público. En el primer día del torneo, recibió la noticia de que un ataque de misiles había impactado a solo 100 metros de la casa de sus padres.

Al igual que su compatriota, Elina Svitolina, siente que es una mujer con una misión, y cuanto mejor se desempeñe en la cancha, más alegría puede llevar a la gente en casa.

En Roland Garros, ha parecido una fortaleza silenciosa que la impulsa en el cuadro. Después de vencer a Svitolina, dedicó la victoria a Ucrania y dice que ha recibido toneladas de mensajes de apoyo desde casa.

“Todavía estoy tratando de hacer cosas y hacer lo que pueda para influir y uso mi plataforma, uso mis discursos, siempre que tengo un momento para recordar al respecto”, dijo.