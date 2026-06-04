Mundial 2026: Cómo el español Lamine Yamal ignora las comparaciones con Lionel Messi

El fútbol está plagado de numerosos ex pretendientes al trono de Messi, todos los cuales han logrado y sufrido diversos grados de éxito y adversidad.

Giovani dos Santos, Gerard Deulofeu, Ansu Fati, Munir El Haddadi y, sobre todo, Bojan Krkic son sólo algunos de los jugadores que han sido citados como la próxima gran novedad.

Lamine Yamal prefiere dejar que los medios hablen mientras él se concentra en caminar, incluso con la constante charla sobre el Balón de Oro que lo ha seguido desde que tenía 16 años.

Juega para que la gente se divierta. Quiere que los niños quieran ser como él, no como Messi o Ronaldo.

“No estoy pensando en el Balón de Oro. Quiero disfrutar y ganar con el Barça y la selección”, afirmó.

“La presión no existe, es una excusa. Si sólo piensas en disfrutar y divertirte, no hay presión”.

Su entrenador juvenil, Inocente Díaz, quien lo vio pasar por la academia de Barcelona, ​​lo decía hace años.

“Es incluso mejor que Messi”, dijo al periódico español Sport en 2025. “Posee una combinación única de atributos físicos que recuerdan tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo. En seis años ganará el Balón de Oro”.

Lamine Yamal, por su parte, mantiene el Mundial en la mira.

Ya nos ha dicho lo que piensa sobre las posibilidades de España allí. Una palabra, entregada en inglés. Pero detrás de la sonrisa hay un jugador que lleva toda la vida soñando con este torneo.

“Siempre me imaginé jugar un Mundial, ver a mi madre en las gradas. Espero poder ganarlo”, afirmó.