Hantavirus: Argentina amplía investigación para rastrear fuente de brote

Argentina está ampliando su investigación sobre el origen de un brote mortal de hantavirus en abril a la provincia occidental de Mendoza, dijo el viernes el Ministerio de Salud.

El hantavirus es una enfermedad rara transmitida por roedores que tiene múltiples cepas de diversa gravedad.

El brote a bordo del crucero MV Hondius está relacionado con la cepa de hantavirus de los Andes, endémica de partes de Argentina y Chile, aunque no de Mendoza.

Infectó al menos a 11 personas a bordo del barco, matando a tres, después de que zarpó de la ciudad de Ushuaia, en el sur de Argentina, en abril.

Los científicos reconstruyen cómo se propagó el virus

Las autoridades dijeron que científicos del principal centro de enfermedades infecciosas de Argentina, el Instituto Malbrán, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos realizarán estudios de campo en la ciudad de Malargüe, Mendoza, del 8 al 12 de junio.

Científicos argentinos, junto con expertos del CDC, atraparán y probarán roedores para rastrear el origen.

También continúan los análisis de laboratorio de más de 100 roedores capturados en Ushuaia y Tierra del Fuego el mes pasado.

Los investigadores están tratando de reconstruir cómo se propagó el virus, incluido el seguimiento de los movimientos de una pareja holandesa que se cree que estuvo entre los primeros infectados.

Los expertos dicen que rastrear los movimientos de los pasajeros antes y después de abordar el barco es fundamental para evitar la propagación del virus. [FILE: May 18, 2026] Imagen: Mouneb Taim/Anadolu/Picture Alliance

Habían viajado por Argentina y Chile antes de abordar el crucero.

El MV Hondius navegaba desde Ushuaia (Argentina) a Cabo Verde cuando su viaje se vio interrumpido tras el brote.

Los expertos sospechan que la exposición a excrementos u orina de roedores infectados causó el brote.

La OMS dice que no hay amenaza de pandemia

Las autoridades dijeron que tal vez nunca sea posible determinar el origen exacto del brote, pero rastrear la cadena de transmisión ayudaría a comprender la propagación y el manejo de la enfermedad.

Las autoridades de Ushuaia han rechazado las sugerencias de que el virus se originó allí, diciendo que Tierra del Fuego no ha registrado un caso de hantavirus en tres décadas.

Aunque el hantavirus de los Andes tiene una tasa de mortalidad de hasta el 30% y no hay tratamiento ni vacuna aprobados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que el brote no representa una amenaza pandémica.

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Editado por: Rana Taha