La vida de Ned Jarrett recuerda a la NASCAR cómo luce un viaje completo.

En la historia de una liga deportiva profesional estadounidense, cada capítulo contiene las historias de aquellos que han dejado huellas en su evolución. En NASCAR, pocas huellas son más visibles que las de Ned Jarrett.

La historia de NASCAR contiene las historias de campeones, locutores y embajadores. Ned Jarrett era todo eso. Su nombre aparece en páginas que narran los primeros días del deporte, los años en los que la televisión llevó el deporte a las masas, explicando las carreras de autos de serie a generaciones de nuevos fanáticos, y en la era moderna sirviendo como ejemplo a seguir para los pilotos y locutores modernos.

Ned Jarrett falleció esta semana a los 93 años.

El nativo de Newton, Carolina del Norte, empezó a correr más como un hobby que como una carrera. La leyenda cuenta que ganó su primer auto de carreras en un juego de póker. Después de pasar tiempo en la serie de nivel inferior Sportsman, quería pasar a la serie Cup, entonces conocida como la Serie Grand National, pero tuvo que hacerlo todo por su cuenta.

Necesitaba un coche para correr, y un equipo estaba construyendo un coche para otro legendario de NASCAR, Junior Johnson, y estaban dispuestos a venderlo: por $2000.

“Me presenté en el taller el sábado por la mañana siguiente, dije que iba a hacer un cheque por eso”, dijo Jarrett durante la conferencia de prensa de su inducción al Salón de la Fama de NASCAR en 2011. “Dije, cuando el banco cierre el viernes, les escribiré un cheque, me iré a Myrtle Beach, había una carrera de cien millas, pagan $950 por ganar.

“Hubo otra carrera el domingo por la tarde en Charlotte, que paga $950 por ganar. Eso es $1900. Puedo cubrir ese cheque el lunes por la mañana.

“No puedes ser lo suficientemente insensato como para intentarlo, pero lo hice… Tenía la suficiente confianza como para creer que si Junior Johnson podía ganar carreras en ese coche, yo también podía. Lo hice. Negocié no solo el coche, sino que también obtuve el camión y el remolque en el que lo transportaban, obtuve el equipamiento del pozo y los dos mecánicos para que me acompañaran ese fin de semana, todo por $2,000 y un juego extra de llantas. Logramos hacerlo.”

Y lo hizo. Jarrett logró 50 victorias, 51 si se cuenta una victoria en 1959 en la serie convertible. Ganó su primer campeonato de la serie Cup de NASCAR en 1961, el segundo en 1965, la misma temporada de quizás su victoria más famosa, en Darlington Raceway, donde ganó 14 vueltas por delante del resto del campo, un récord que aún se mantiene hoy. Pero 1965 también fue el mismo año en que se rompió la espalda en un accidente en Greenville-Pickens Speedway. Una lesión que lo obligó a retirarse a la edad de 32 años al año siguiente.

Durante su carrera al volante, Jarrett cultivó una reputación como un piloto caballeroso: tranquilo, no confrontativo y implacablemente determinado. Después de dejar el auto, hizo la transición primero a la radio y luego a la televisión. Allí, junto a locutores como Ken Squier, ayudó a hacer que NASCAR fuera comprensible para los espectadores casuales en un momento en que el deporte comenzaba a alcanzar más allá de sus raíces sureñas.

Su llamado más famoso llegó al final del Daytona 500 de 1993. En la recta final de la carrera, su hijo menor Dale tomó la delantera a Dale Earnhardt.

“Vamos, Dale, ve, baby, ve”, dijo el mayor Jarrett en la transmisión mientras Squier y Neil Bonnett guardaban silencio. “No dejes que se meta por el interior al doblar esta curva. Aquí viene, Earnhardt; es el show de Dale y Dale mientras salen de la Curva 4.

“Sabes por quién estoy animando, es por Dale Jarrett. Llévalo por el interior, Dale, no dejes que se meta por ahí. ¡Lo va a lograr! ¡Dale Jarrett va a ganar el Daytona 500! ¡Bien!”

Permanece como uno de los momentos más memorables en la historia de la transmisión de NASCAR: un momento en el que un padre olvidó momentáneamente que se suponía que era un analista y recordó a todos que todavía era un papá.

Jarrett se alejó de las transmisiones televisivas a tiempo completo en 2000. Su última aparición en una cabina de transmisión fue en 2017 como parte de una transmisión retro en el Darlington Raceway.

Nombrado uno de los 50 Mejores Pilotos de NASCAR en 1998, Jarrett fue in…

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