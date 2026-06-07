Resumen del draft simulado de la NBA: a quién creen los expertos que aceptará Utah

Es hora de volver a revisar los últimos borradores simulados de la liga. Estamos viendo muchas cortinas de humo, pero con ese humo, ¿hay algo de fuego? La última vez que hicimos un resumen, todo fue con tiza en todos los ámbitos: AJ Dybantsa a Washington, Darryn Peterson a Utah, Cam Boozer a Memphis y Caleb Wilson a Chicago. ¿Será lo mismo con esta última versión? Después de unas semanas, hubo algunos cambios interesantes.

Es un cambio bastante grande que Cam Boozer sea el número 1 en el último simulacro de Ricky O’Donnell, pero respeto la voluntad de seguir lo que sientes. Personalmente, siento que si fuera los Wizards o el Jazz, querría un ala o un guardia creador de juego con esa primera selección, que es lo que tienes en Darryn Peterson y AJ Dybantsa. Boozer proyecta ser un tipo de delantero en la NBA con su impresionante conjunto de habilidades, pero no estoy seguro de que sea el iniciador al nivel de Jokic que algunos proyectan.

También es el primer cambio al ver a Darryn Peterson ocupar el puesto número 1 en el simulacro de Salerno. Muchos consideraban que Darryn Peterson era la elección número uno de cara a esta temporada, pero todos conocemos las dificultades para mantenerse saludable y los calambres. Si los exámenes médicos parecen buenos, no sería una sorpresa verlo ser el número 1 dado su talento de élite.