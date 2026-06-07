Kosovo celebra terceras elecciones en 18 meses

Kosovo está celebrando elecciones parlamentarias anticipadas convocadas después de que el parlamento anterior no pudo elegir un presidente antes de la fecha límite de marzo.

La elección es la tercera en 16 meses, y la inestable situación política afecta negativamente a la economía de Kosovo y a las aspiraciones de la UE.

¿Por qué Kosovo celebra elecciones anticipadas?

Las elecciones se convocaron después de que los principales partidos políticos no pudieran elegir un nuevo jefe de Estado para reemplazar al ex presidente Vjosa Osmani dentro del plazo requerido.

Aunque el partido de centro izquierda Vetevendosje del primer ministro Albin Kurti tiene una clara mayoría parlamentaria, un presidente debe recibir al menos 80 votos en la asamblea de 120 miembros.

En las recientes votaciones parlamentarias, no había suficientes legisladores en la cámara para permitir una elección válida debido a un boicot de la oposición.

Se necesita al menos una fuerza de oposición importante para apoyar a cualquier candidato, ya que Vetevendosje y sus socios no constituyen quórum suficiente.

Antonio Costa (izquierda) de la UE se reunió con el primer ministro Albin Kurti en junio para discutir la candidatura de Kosovo a unirse a la UE. Imagen: Oficina de prensa del Primer Ministro de Kosovo

¿Quién participará en las elecciones del domingo en Kosovo?

Kurti logró su mayoría parlamentaria con parlamentarios de minorías étnicas en las elecciones de diciembre que siguieron a una votación no concluyente en febrero de 2025.

Ahora está siendo desafiado por los dos principales partidos de oposición, el Partido Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK).

La ex presidenta Osmani se presenta en la lista del LDK en las elecciones, ya que ahora ya no apoya a Kurti después de que él se negó a respaldarla para un segundo mandato.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008 después de una guerra de 1998-1999 de la que Serbia se retiró tras un bombardeo de la OTAN.

Kosovo ha sido reconocido por Estados Unidos y la mayoría de los países de la UE, pero no por Serbia y sus aliados, Rusia y China.

A Pristina y Belgrado se les ha dicho que deben dejar de lado sus diferencias si desean avanzar en sus intentos de ingresar en la UE.

Los colegios electorales abrieron a las 7:00 am (0500 GMT) y cerrarán a las 7:00 pm, y se esperan resultados preliminares a última hora del domingo.

Editado por: Dmytro Hubenko

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