Frágil alto el fuego en peligro mientras Irán presuntamente dispara misiles a Israel

Los iraníes se paran junto a un símbolo de un misil de Jébar mientras participan en una manifestación en apoyo al líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, y conmemoran el Eid al-Ghadir en Teherán el 4 de junio de 2026. – | Afp | Getty Images

Irán habría lanzado misiles el domingo contra Israel, mientras un frágil alto al fuego entre Washington y Teherán se tambalea en la balanza. Los informes de disparos de misiles desde Irán surgen después de que el presidente del Parlamento iraní, MB Ghalibaf, dijo en una publicación en X que el “bloqueo naval de Estados Unidos y la violación de acuerdos respecto a Líbano” constituyen violaciones del alto al fuego.

La Casa Blanca confirmó a MS NOW que el presidente Donald Trump ha sido informado sobre la reanudación de los enfrentamientos después de que Irán lanzara un misil contra Israel por primera vez desde que comenzó el alto al fuego. La información fue reportada inicialmente por Axios.

Ghalibaf dijo que la actividad militar en Líbano y el bloqueo continuo de EE. UU. convierten en “objetivos legítimos” las bases y activos estadounidenses y del régimen en la región, según una traducción en X.

CNBC no puede confirmar que los misiles hayan sido lanzados. Associated Press informó el domingo que Israel dijo que Irán le había lanzado misiles, y las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que estaban operando sistemas defensivos después de identificar los misiles.

Trump dijo el domingo a Fox News que los ataques con misiles “ciertamente no ayudarán en las negociaciones”. Axios informó más tarde que Trump iba a llamar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para instarlo a no contraatacar a Irán.

En una declaración al New York Times, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que el alto al fuego “dependía de un cese al fuego en todos los frentes”.

“La operación de esta noche fue una advertencia, y si las agresiones se repiten, las respuestas serán más amplias”, rezaba la declaración.

El frágil alto al fuego entre EE. UU. e Irán ha estado vigente desde principios de abril. Sin embargo, los enfrentamientos entre Israel y la organización respaldada por Irán, Hezbollah, en Líbano han complicado la paz temporal mientras los negociadores luchan por llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.

Irán ha exigido el fin de las hostilidades en Líbano y el cese del bloqueo estadounidense de sus puertos y barcos. A su vez, EE. UU. exige que Irán entregue su material nuclear y acuerde nunca obtener un arma nuclear.

Se dice que la administración de Trump está considerando redirigir los activos iraníes hacia estados del Golfo aliados para pagar la reconstrucción de los daños causados por los ataques iraníes.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, pareció responder a esos informes al decir que los gobiernos regionales “no están en posición de exigir reparaciones”, reportó Reuters el domingo. Gharibabadi dijo en una declaración en X que los activos de Irán no eran “botines de guerra para Washington ni un fondo de pago para sus aliados”. (Contexto: la situación actual de tensión entre Irán, Israel, y EE. UU.)

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