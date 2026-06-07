¿Ha perdido Zelenskyy un honor y la simpatía de Polonia?

El 26 de mayo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy emitió un decreto por el que una unidad de fuerzas especiales del ejército ucraniano recibiría el nombre honorífico de Héroes de la UPA, explicando que su objetivo era “restaurar las tradiciones históricas del ejército nacional”.

Sin embargo, el decreto ha creado graves tensiones con Polonia, uno de los aliados más importantes de Ucrania en la guerra con Rusia.

Después de que la Alemania nazi atacara la Unión Soviética en 1941, se formó el partidista Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) para luchar por un Estado ucraniano independiente, lo que al principio hizo como aliado de Alemania. Para expulsar a la población polaca de las regiones que reclamaba para Ucrania, la UPA cometió crímenes de guerra contra civiles de etnia polaca, incluidas las masacres de polacos en Volhynia y el este de Galicia, una región ahora dividida entre Polonia y Ucrania.

La respuesta del presidente conservador de Polonia, Karol Nawrocki, a la decisión de Ucrania de conceder a la unidad este título honorífico fue correspondientemente dura.

“Desafortunadamente, el presidente Zelenskyy ha demostrado que Ucrania, en términos de mentalidad (glorificación de bandidos, asesinos del ejército insurgente ucraniano) no está lista para ser parte de la familia europea”, dijo el 29 de mayo en Varsovia, según el canal de televisión polaco Polsat. “En la familia europea no se puede glorificar a los bandidos [who] mujeres y niños asesinados, polacos asesinados.”

Nawrocki dijo que estaba tomando medidas para despojar a Zelenskyy de la Orden del Águila Blanca, el más alto honor de Polonia. El jurado del premio discutirá el caso el 8 de junio.

Nawrocki ‘inflama el sentimiento antiucraniano’

La alianza militar con Ucrania fue una prioridad de la política exterior polaca bajo el ex presidente Andrzej Duda, quien otorgó la orden al líder ucraniano en 2023. El apoyo militar y político de Varsovia contribuyó significativamente al éxito de Ucrania a la hora de detener los ataques de Rusia durante la fase inicial de la guerra en 2022.

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A diferencia de su predecesor, Nawrocki no ha tenido reparos en criticar a Ucrania, como quedó patente en su campaña electoral de 2025. Ha expresado escepticismo sobre las posibilidades de Ucrania de unirse a la Unión Europea y criticó el apoyo social brindado a los refugiados ucranianos en Polonia, que consideró demasiado generoso.

Un año después de su elección, Nawrocki todavía no ha realizado una visita oficial a Kiev y prefirió recibir a Zelenskyy en Varsovia en diciembre.

“Nawrocki aprovechó la oportunidad para inflamar el sentimiento antiucraniano”, afirma el periódico polaco Gazeta Wyborcza escribió el 1 de junio. “Le han dado un pretexto y lo está explotando sin piedad”.

Tusk intenta limitar los daños

Donald Tusk, el primer ministro proeuropeo de Polonia, ha hecho esfuerzos iniciales para limitar el daño. Destacó que la decisión de Zelenskyy había violado la “sensibilidad histórica” ​​de Polonia. Cada nación, dijo Tusk, tenía derecho a su propia interpretación del pasado, pero Zelenskyy y “nuestros amigos ucranianos” deberían mostrar una mayor conciencia de “lo que significa este sombrío legado de la UPA desde la perspectiva de cada polaco”.

Tusk se ha distanciado de la sugerencia de Nawrocki de que Zelenskyy debería ser despojado de la orden. “Si nos peleamos por el pasado, alguien más ganará el futuro”, advirtió, indicando que si Polonia y Ucrania continúan por este camino, “el Kremlin realmente tendrá motivos para alegrarse”.

En febrero, Zelenskyy y el primer ministro polaco Donald Tusk (izquierda) firmaron una carta de intención sobre la producción conjunta de defensa. Imagen: Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/IMAGO

Otros representantes de la coalición gobernante de centro izquierda de Polonia también han expresado su indignación por la decisión de Kiev de nombrar a la unidad con el nombre de Héroes de la UPA. Sin embargo, también pidieron esfuerzos para evitar cualquier escalada.

“Nuestra reacción no debe ser hostil, pero sí dura”, Piotr Zgorzelski. dijo el mariscal adjunto del parlamento polaco a la emisora ​​TVN el 2 de junio. Zelenskyy, dijo, estaba tratando de reunir a las fuerzas nacionalistas en Ucrania a su lado, y al hacerlo estaba ignorando las sensibilidades polacas.

Resurgen tensiones históricas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania aseguró el 29 de mayo que el nuevo nombre no estaba dirigido a Polonia. En una declaración recogida por la agencia de noticias polaca PAP, se afirma que para los soldados ucranianos “la lucha de la UPA simboliza exclusivamente la oposición a la política imperial de Moscú”.

Los desacuerdos sobre el pasado han eclipsado durante mucho tiempo las relaciones entre Polonia y Ucrania. Tras el colapso del Imperio ruso al final de la Primera Guerra Mundial, Polonia y Ucrania reclamaron regiones que pertenecieron a Polonia hasta finales del siglo XVIII, pero donde la mayoría de la población era ucraniana.

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En 1918, los dos países libraron varias batallas encarnizadas, particularmente por la ciudad de Lviv (Lwow en polaco). El oeste de Ucrania pasó a formar parte de la Segunda República Polaca, mientras que el este del país quedó bajo el dominio soviético.

El número de víctimas de las masacres perpetradas por la UPA en la Segunda Guerra Mundial, que Polonia ha calificado de genocidio, se estima en más de 100.000. Hasta 20.000 ucranianos murieron en represalias de los partisanos polacos. Después de 1945, la UPA continuó luchando contra la sovietización de Ucrania hasta bien entrada la década de 1950. Por eso todavía se le venera allí como modelo de resistencia a Rusia.

Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, las discusiones polaco-ucranianas sobre el pasado pasaron a un segundo plano. Inicialmente, hubo entusiasmo en Polonia por la lucha de su vecino contra el agresor, y el país acogió a más de 1 millón de refugiados ucranianos.

Ahora, sin embargo, el sentimiento ha empeorado. Los polacos de derecha en particular critican los beneficios de seguridad social para los ucranianos en Polonia y cuestionan el actual apoyo militar de Varsovia a Ucrania.

El ex presidente polaco Andrzej Duda (izquierda) y Zelenskyy (centro) conmemoraron conjuntamente a las víctimas de la masacre de Volhynia, perpetrada por la UPA, en una ceremonia celebrada en 2023 en Ucrania. Imagen: Maxym Marusenko/NurPhoto/Picture Alliance

El dilema de Tusk

Nawrocki también está tratando de sumar puntos en el frente interno con sus críticas a Zelenskyy. Su moción está dirigida a Tusk, porque si Nawrocki, como presidente de Polonia, decreta que el líder ucraniano debe ser despojado de la orden, el primer ministro tiene que refrendar el decreto.

Si Tusk sigue adelante con el decreto, dañará la relación con Ucrania, y la seguridad de Polonia depende del éxito de su vecino oriental en la guerra contra Rusia. Si, por otra parte, Tusk se niega a firmar, la derecha polaca lo tildará de traidor que ignora los sentimientos de los polacos.

La disputa llega en un momento delicado: los días 25 y 26 de junio se celebrará en la ciudad polaca de Gdansk la quinta Conferencia para la Recuperación de Ucrania, una conferencia internacional crucial para la reconstrucción de Ucrania.

Este artículo fue escrito originalmente en alemán.