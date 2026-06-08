El CEO de Apollo, Rowan, advierte sobre corrección del mercado, condena prácticas atroces en aseguradoras rivales.

Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management LLC, habló durante una entrevista en un episodio de Bloomberg Wealth con David Rubenstein en Nueva York, el 5 de abril de 2022.

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El director ejecutivo de Apollo Global Management, Marc Rowan, advirtió a los inversores el miércoles que está preparando su gigante firma de gestión de activos para una posible caída del mercado y criticó duramente lo que llamó prácticas “atroces” de algunas aseguradoras rivales.

El sólido entorno económico actual, que ayudó a Apollo a reportar un trimestre récord, en el que la firma alcanzó $1 billón en activos bajo gestión y ganancias récord relacionadas con tarifas, está ocultando un creciente riesgo de lo que llamó “shocks inesperados”.

“Todo lo que vemos al frente es realmente fuerte”, dijo Rowan. Pero hay “una mayor posibilidad, en nuestra opinión, de resultados inesperados”.

Rowan, quien cofundó Apollo en 1990 y supervisó su transformación en un gigante de activos alternativos y seguros, dijo que ahora está más preocupado por factores externos que podrían descarrilar la economía que en cualquier otro momento en sus cuatro décadas en Wall Street.

Sus comentarios, que llegan cuando el mercado de valores de EE. UU. está cerca de máximos históricos, se suman a las preocupaciones expresadas por ejecutivos financieros como el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

Rowan puso las posibilidades de un shock exógeno en algún punto entre el 30% y el 35%, mucho más alto que el nivel de riesgo habitual, dijo.

Según Rowan, una convergencia de fuerzas podría desestabilizar los mercados, incluyendo un “reseteo geopolítico total”, políticas que podrían resultar inflacionarias al restringir el trabajo y el comercio, y el barrido del ciclo de inteligencia artificial que está remodelando empleos y crecimiento económico.

“Casi todo lo que hacemos, ya sea intencional o no, tiene el potencial de ser inflacionario”, dijo Rowan, haciendo referencia aparente a las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y a las políticas de inmigración de EE. UU.

En cuanto a la inteligencia artificial, Rowan predijo una agitación socioeconómica: “Casi todos los trabajos serán mejorados o reemplazados. Veremos un cambio completo: un ascenso de los trabajadores manuales y estrés en los trabajadores de oficina”.

Añadió que los balances de las empresas y los consumidores siguen siendo fuertes, mientras que las finanzas de los gobiernos están tensas.

Fuentes: – El CEO de Apollo Global Management advierte de una posible caída del mercado y critica las prácticas “atroces” de las aseguradoras rivales. (Contexto) – Rowan dice que están preparando la firma para tiempos más difíciles en medio de resultados sólidos. (Verificación de datos)