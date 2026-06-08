OpenAI presenta los trámites para la salida a bolsa y prevé su debut en el mercado de valores

El propietario de ChatGPT, OpenAI, dijo el lunes que presentó la documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores para realizar una oferta pública inicial (IPO).

“Puede que tarde un tiempo porque hay cosas que queremos hacer y que probablemente sean más fáciles como empresa privada”, dijo la empresa de inteligencia artificial en un comunicado.

El anuncio del lunes se produce apenas una semana después de que su rival Anthropic, el fabricante de Claude AI, hiciera lo mismo y días antes de que SpaceX de Elon Musk, que se fusionó con su compañía xAI en febrero, llegue al mercado público.

La carrera de las empresas de inteligencia artificial para llegar a Wall Street

Una IPO permite a los inversores comprar acciones de una empresa por primera vez y es una de las formas más rápidas para que las empresas obtengan capital.

Reuters informa que OpenAI tiene como objetivo una valoración de hasta 1 billón de dólares (867 mil millones de euros) en un debut en el mercado de valores que podría producirse ya en septiembre, pero la compañía no reveló el tamaño ni los términos de la oferta y dijo que “aún no había decidido el momento” para cualquier cotización.

Al igual que Anthropic y SpaceX, OpenAI está perdiendo dinero debido al alto costo de desarrollar IA.

Anthropic, valorada en 965 mil millones de dólares después de una ronda de financiación de 65 mil millones de dólares el mes pasado, ahora está por delante de OpenAI, que fue valorada por última vez en 852 mil millones de dólares en marzo.

Ambas empresas parecen dispuestas a seguir a SpaceX en Wall Street. SpaceX, que absorbió el laboratorio xAI de Musk, podría comenzar a cotizar el viernes con una valoración de aproximadamente 1,75 billones de dólares, la mayor oferta pública inicial registrada.

Editado por: Félix Tamsut

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