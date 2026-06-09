El nuevo playbook de adquisiciones del Valle del Silicio está llegando a Wall Street

El capital de riesgo se está abriendo camino en la transformación de la inteligencia artificial que el software empresarial no ha logrado ofrecer. En lugar de vender herramientas de IA a las empresas, las firmas de capital de riesgo están comprando empresas heredadas por completo y reconstruyéndolas en torno a la IA desde adentro.

La apuesta pone a las firmas de capital de riesgo en ofensiva y deja a las firmas tradicionales de capital privado, que pasaron el último ciclo comprando software empresarial a precios máximos, en defensa.

En Silicon Valley, la estrategia se conoce como el “aglutinamiento de IA”. Durante los últimos seis meses ha cruzado en los mercados públicos dos veces: la adquisición de General Catalyst y Trian de $7.6 mil millones de Janus Henderson (JHG) en diciembre, y el acuerdo de $6.3 mil millones de Long Lake Management en mayo para llevar a American Express Global Business Travel (GBTG) a privado con una prima del 65 %.

El director gerente de General Catalyst, Madhu Namburi, lo llama “servicio como software”. Es una versión de software como servicio, o SaaS, que hizo que las empresas de software fueran altamente rentables porque el crecimiento no requería costos crecientes. Los aglutinamientos de IA aplican la misma lógica a los negocios de servicios.

Las empresas de capital de riesgo han estado siguiendo el modelo desde 2023, principalmente en el mercado privado. General Catalyst, que respalda a Long Lake junto con Alpha Wave, ha creado aproximadamente una docena de estos vehículos de aglutinamiento.

Thrive Capital de Joshua Kushner dirige Thrive Holdings con el mismo modelo y más de $1 mil millones en capital. Ha puesto ese dinero a trabajar, respaldando recientemente un aglutinamiento de IA de firmas regionales de contabilidad. Lightspeed y Andreessen Horowitz también están en la mezcla, aunque aún es temprano para ellos. Los objetivos comparten una característica común. Están en industrias donde la adopción de software ha sido lenta: atención médica, contabilidad, seguros, atención al cliente, gestión de propiedades, construcción.

Eso también cambia quién puede hacer estos tratos. El capital privado tradicional se basa en la ingeniería financiera, tomando un flujo de efectivo fijo, apalancándolo, exprimiendo márgenes. El aglutinamiento de IA se basa en el crecimiento: la IA escala los equipos de atención al cliente, los fondos de efectivo reinvertidos financian más adquisiciones. Es un giro en el modelo de capital de riesgo, aplicando essencialmente la mentalidad de crecimiento a empresas establecidas. Long Lake planea mantener las empresas de forma permanente, una estrategia empleada por Berkshire Hathaway.

Long Lake es el ejemplo más claro de cómo se ve el puente hacia una implementación efectiva de IA. Con tres años de antigüedad, la empresa ha adquirido más de 30 negocios en gestión de HOA, construcción y ahora viajes corporativos. Dirige una plataforma de IA propietaria llamada Nexus, ajustada para los flujos de trabajo específicos de cada industria que los laboratorios de vanguardia no están abordando inicialmente.

Alex Taubman, director ejecutivo de Long Lake, dice que Nexus funciona cinco veces mejor que los modelos de propósito general como Claude o ChatGPT en las evaluaciones internas de su empresa. Más allá de la tecnología, la apuesta es que ser dueño de la empresa e incrustar ingenieros en su interior durante años hace que el cambio sea duradero. La mayoría de los ingenieros de Long Lake provienen de Ramp y Palantir, donde los ingenieros trabajan en el lugar con los clientes durante meses a la vez.

El capital privado tradicional hizo la apuesta opuesta. Pasó los primeros años 2020 comprando software empresarial a múltiplos máximos, con la tesis de que los ingresos recurrentes de SaaS eran el flujo de efectivo más defensivo en los negocios. Las transacciones incluyeron la compra de Citrix por Vista, la adquisición de Anaplan y Coupa por Thoma Bravo, y la compra de Qualtrics por Silver Lake. Tres años más tarde, esas empresas son las que más expuestas están a la interrupción de la IA.

Las asociaciones anunciadas recientemente entre Anthropic y Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs, y una empresa paralela respaldada por TPG con OpenAI, son la respuesta. Están llevando modelos de vanguardia a las carteras que ya tienen. Pero parece más un intento de los consultores de abordar el problema de implementación. La IA de otra persona, implementada en la empresa de otra persona, por personas que no son propietarias de ninguno.

Dos cosas podrían salir mal para el modelo de VC. La primera es el rendimiento. Las empresas operativas históricamente producen rendimientos del 100 % al 200 % en una larga retención, no la matemática de 10x que a menudo prometen los fondos de capital de riesgo. Los fondos de pensiones y las dotaciones que emitieron cheques para exposición al capital de riesgo podrían terminar con algo más cercano al capital privado. La segunda es la ejecución. Vista y Thoma Bravo pasaron décadas construyendo equipos operativos para administrar las empresas que adquirieron. Las firmas de capital de riesgo invierten en startups. La defensa de Taubman: “Tres años en IA es en realidad como tres décadas antes de la IA.”

El próximo ciclo de adquisiciones ya está comenzando, y no está en el software. Está en las aburridas empresas no tecnológicas por debajo de él.

(Corrección: Una versión anterior de esta historia identificó erróneamente a la firma que respalda la iniciativa de OpenAI)