Home Deporte Él es nosotros, excepto que es muy bueno en baloncesto Deporte Él es nosotros, excepto que es muy bueno en baloncesto By Valentina Moreno - 21 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ramona Shelburne Escritora principal para ESPN.com

Pasó siete años en Los Angeles Daily News Cerrado Varios autores

HUBO UN TIEMPO, no hace mucho, cuando Jalen Brunson cuestionaba las mismas cosas sobre sí mismo que sus críticos. Su tamaño, su atletismo, su talento. Becky Hammon ni siquiera había sido preguntada sobre si un base fornido de 6 pies 2 pulgadas realmente podía ser el mejor jugador en un equipo de los New York Knicks con aspiraciones de campeonato, y mucho menos uno que está a dos victorias de obtener el primer título de la franquicia desde 1973, mientras que las Finales de la NBA continúan esta noche desde el Madison Square Garden a las 8:30 pm ET en ABC.

Esto fue cuando los evaluadores de talento y los gerentes generales de toda la liga ya habían emitido su propio veredicto sobre si dos títulos nacionales en Villanova y un premio de jugador del año nacional podían traducirse en la NBA.

Fue un claro no.

El veredicto fue bastante concluyente, ya que Brunson cayó en la segunda ronda del draft de 2018 mientras que tres de sus compañeros de Villanova fueron seleccionados en la primera ronda.

El entonces gerente general de los Dallas Mavericks, Donnie Nelson, no podía creer su buena fortuna.

Antes en el draft, había conseguido a un jugador que esperaba se convirtiera en un talento generacional en el base esloveno Luka Dončić. Ahora un jugador que pensaba se comparaba con otros grandes de todos los tiempos poco convencionales que había reclutado — Steve Nash y Tim Hardaway — de repente cayó en su equipo en el No. 33.

“Todo lo que sé es que tenía las mismas cosas que Hardaway y Nash tenían — corazón, cerebro y determinación”, le dijo Nelson a ESPN. “Esas son cosas que generalmente no encajan en un modelo analítico”.

Pero el episodio inicial de síndrome del impostor de Brunson no comenzó hasta que el novato puso un pie en las instalaciones de práctica de los Mavericks y vio a su compañero de draft de 2018.

Brunson llegaba al gimnasio y realizaba los mismos ejercicios de lanzamiento y movimientos de pies que había hecho toda su vida. Los saltos de parada y giros y pasos de jab — siempre sobre dos pies — que le permiten hacer ajustes micro y realizar tiros imposiblemente difíciles por encima de jugadores mucho más altos.

“Estaba masacrando a la gente siempre que íbamos uno contra uno,” dijo un exentrenador asistente de los Mavericks a ESPN. “Teníamos excelentes defensores en ese equipo. Y no es exactamente engañoso en lo que intenta hacer. Sabes lo que va a hacer. Pero nadie podía detenerlo.”