Trump advierte a Netanyahu: Estarás solo si continúan los ataques a Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría encontrarse luchando solo si Israel regresa a la guerra con Irán. La advertencia del lunes llegó cuando Israel e Irán dijeron que pausarían los ataques tras su escalada más seria desde que entró en vigor un alto el fuego en abril.

Trump, quien al parecer se ha mostrado cada vez más exasperado con Netanyahu, exigió que ambas partes dejen de “disparar” en una publicación en su plataforma Truth Social y dijo que las “negociaciones finales” hacia la paz procederían “sujetas a la ignorancia o estupidez que se interponga en su camino”.

También llamó a Netanyahu y le dijo que detuviera los ataques, según informes de medios.

En una entrevista con Axios, Trump dijo que había advertido a Netanyahu sobre las consecuencias de continuar la guerra.

“Dije, ‘Bibi, más te vale tener cuidado, o pronto estarás solo'”, dijo Trump.

El conflicto comenzó el domingo, desencadenado por el bombardeo mortal de Israel a la capital del Líbano, Beirut. Irán, que desde hace tiempo ha dicho que cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos depende en parte de un fin a los combates en el Líbano, respondió con una oleada de misiles hacia el norte de Israel.

Trump llamó supuestamente a Netanyahu el domingo por la noche y le pidió que no retaliara, pero Israel lanzó ataques a Irán a primera hora del lunes.

Las fuerzas israelíes atacaron sistemas de defensa aérea iraníes y una planta petroquímica, mientras que Irán respondió golpeando una instalación similar en Haifa y apuntando a dos bases aéreas israelíes. Muchos de los misiles fueron interceptados sobre Cisjordania ocupada.

No se reportaron muertes en ninguno de los lados.

Contexto:

La relación entre Estados Unidos, Israel e Irán se vio tensa debido a los recientes ataques.

Verificación de los hechos:

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