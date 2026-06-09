¿Estás pensando en comprar robots humanoides? Piénsalo de nuevo.

Robots humanoides de inteligencia artificial general (AGI) realizando tareas en un almacén. Getty Images

Si tu empresa está pensando en comprar un robot humanoide, la primera pregunta que debes hacer no es si la tecnología es impresionante. Es si la economía tiene sentido.

Construir un robot que pueda caminar en dos patas, mantener el equilibrio y manipular objetos con destreza humana es uno de los problemas más difíciles en robótica. Por eso, la ingeniería que está saliendo de empresas como Figure AI, Apptronik, y los pilotos humanoides realizados por GXO Logistics, son muy importantes de observar.

Como alguien que ha pasado gran parte de su carrera construyendo y comercializando sistemas robóticos, tengo un enorme respeto por los equipos que enfrentan este desafío. Pero una ingeniería impresionante y un caso comercial convincente no son lo mismo.

La mayoría de almacenes, fábricas y centros de distribución no tienen un problema de “parecerse a un humano”. Tienen problemas de rendimiento, fiabilidad y costos. Cuando evalúas los robots humanoides a través de ese prisma, la imagen cambia rápidamente.

La Pregunta del Comprador es Económica, no Anatómica

Los ejecutivos de operaciones tienden a hacer las mismas preguntas prácticas al evaluar la automatización. ¿Este sistema moverá más producto por hora? ¿Reducirá los costos laborales? ¿Cuánto tiempo de inactividad debemos esperar? ¿Cuántos técnicos se necesitarán para mantener el sistema funcionando? ¿Y cuánto tiempo tomará recuperar la inversión?

Si la máquina tiene dos brazos, dos piernas y una cabeza es en gran medida irrelevante. Si un robot que parece un refrigerador puede hacer el trabajo mejor que un robot que parece una persona, el refrigerador gana siempre.

El cuerpo humano es una máquina extraordinaria, pero también es increíblemente complejo. Caminar en dos patas es inherentemente inestable. Las manos humanas son maravillas mecánicas. Coordinar la visión, el control de fuerza y el equilibrio en tiempo real requiere una cantidad impresionante de hardware y software.

Lo Hecho a Medida por lo General Supera a la Forma Humana

Los humanos son generalistas porque tienen que serlo. Evolucionamos para operar en entornos que nunca fueron diseñados para nosotros. Las máquinas ganan haciendo lo contrario. Están hechas a medida para eliminar movimientos innecesarios, complejidad innecesaria y variabilidad innecesaria.

Las carretillas elevadoras no necesitan dedos. Los transportadores no necesitan pies. Los paletizadores no necesitan piernas. Los brazos robóticos no necesitan cuerpos.

Por eso, los sistemas de automatización más exitosos suelen parecer un poco aburridos. Los sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados, equipos de clasificación, paletizadores robóticos y robots móviles autónomos no son especialmente glamorosos, pero son repetibles, predecibles y brutalmente eficientes. Eso es exactamente lo que los operadores industriales están dispuestos a pagar.

Donde los Humanoides Pueden Demostrar su Valor

Todo esto no significa que los robots humanoides sean una mala idea. De hecho, creo que eventualmente crearán un valor significativo en ciertas aplicaciones, particularmente en entornos construidos completamente alrededor del movimiento y las herramientas humanas. Si un robot necesita subir escaleras, abrir puertas, usar herramientas de mano existentes y realizar una amplia variedad de tareas de baja frecuencia, una forma humanoide puede resultar ser la solución más práctica.

Pero esos son casos de uso que aún están emergiendo.

Los anuncios recientes de robótica humanoides y los pilotos industriales son importantes, pero deben ser vistos como pilotos, no puntos de prueba. El propósito de un piloto es responder preguntas prácticas sobre fiabilidad, requisitos de mantenimiento, supervisión y costo total de propiedad. Hasta que esas preguntas sean respondidas a gran escala, el caso comercial sigue sin estar probado.

El principio de funcionamiento es simple: la mejor automatización es aquella que puedes permitirte operar. Eso significa mirar más allá de la demostración y concentrarse en lo que realmente importa. ¿Con qué frecuencia se cae el sistema? ¿Qué tan rápido puede ser reparado? ¿Cuánta energía consume? ¿Cuál es el costo real por unidad movida?

Estas no son las preguntas que generan titulares, pero son las preguntas que determinan si una tecnología tiene éxito en el mundo real.

Los robots humanoides son demostraciones increíbles de lo que es técnicamente posible. Pero las operaciones reales no pagan por lo que es posible. Pagan por lo que funciona, consistentemente, a gran escala.

El objetivo no es imitar a los humanos. El objetivo es hacer el trabajo mejor, más rápido y más barato. Ese es un objetivo muy diferente.

Estoy optimista sobre la robótica humanoide a largo plazo. El progreso ha sido notable, y casi con seguridad habrá aplicaciones industriales donde un factor de forma similar al humano ofrezca una ventaja significativa.

Pero si tu empresa está pensando en comprar un robot humanoide hoy, comienza con una pregunta simple: ¿Este robot está resolviendo un problema operativo real, o estás pagando por una demostración impresionante?

En la automatización industrial, las tecnologías que ganan rara vez son las que atraen la mayor atención. Son aquellas que resuelven problemas reales y tienen sentido económico. La mayoría de las veces, se parecen muy poco a nosotros.