El CEO de Anduril, Brian Schimpf, dice que la guerra económica es la nueva normalidad para los conflictos militares, y EE. UU. necesita tomarlo en serio

Brian Schimpf, CEO de la empresa de tecnología de defensa Anduril, afirma que la naturaleza del conflicto armado moderno ha cambiado fundamentalmente y que la cadena de suministro del ejército de los EE. UU. no está preparada para ello.

“Los EE. UU. e Israel realizaron algo así como diez veces más ataques en el primer mes de la guerra de lo que hicieron en toda la Guerra del Golfo”, dijo Schimpf en la conferencia Brainstorm Tech de Fortune en Aspen el lunes. “Esta es la nueva norma de cómo se verán estos conflictos”.

Los comentarios de Schimpf comenzaron de manera contundente: en marzo, cuando fue entrevistado para un perfil de Anduril en Fortune, predijo que el Estrecho de Ormuz todavía podría estar bloqueado para cuando llegara la conferencia de Brainstorm Tech. Así fue.

Para Schimpf, eso no es una anomalía, es el nuevo plan. Según él, los conflictos modernos ya no se tratan principalmente de destruir activos militares; se trata de estrangular economías. Los centros de datos, las refinerías de petróleo y las rutas marítimas son los objetivos ahora, y los drones de bajo costo han hecho que golpearlos sea más barato que nunca. “La guerra económica que es efectivamente el Estrecho de Ormuz, esta es la nueva norma de cómo se verán estos conflictos”, dijo.

Para los EE. UU., afirmó que la nueva realidad es un problema especialmente complicado. Es “esencialmente imposible infligir dolor económico a China sin un dolor económico catastrófico para los EE. UU.”, dijo Schimpf.

Esa lógica se refleja directamente en cómo piensa en el negocio de Anduril. Schimpf fue especialmente franco sobre la fragilidad de la cadena de suministro. Señaló que los EE. UU. dispararon aproximadamente 850 misiles Tomahawk en cuatro semanas de conflicto con Irán, agotando un stock que el Pentágono había estado reponiendo a un ritmo de aproximadamente 90 por año.

Su solución propuesta no es solo rediseñar armas para que sean más fabricables, sino avanzar en la cadena de suministro hacia los materiales primarios. “Estamos viendo cómo aseguramos el suministro de germanio en años posteriores”, dijo, señalando la adquisición sistemática de China de minerales críticos, incluidos imanes de tierras raras y proveedores de películas de cobre, como un estrangulamiento estratégico al que los EE. UU. han sido lentos en responder.

El CEO también fue franco al hablar sobre la frenesí de valoración tecnológica de defensa actual, donde algunas empresas están recaudando a un múltiplo de 50x o incluso 100x de ingresos futuros. “Creo que hay un poco de burbuja”, dijo. Hizo alusión a la dinámica de Uber y Lyft, argumentando que en cualquier categoría caliente, aproximadamente el 90% de los retornos recaen en los dos principales jugadores, y que las empresas que persiguen valoraciones estratosféricas se están preparando para una barra de crecimiento imposible. Anduril ha sido deliberado sobre su propio precio, dijo, pero reconoció que la tentación es real.

Una inclusión de Anduril en los mercados públicos es un tema de especulación de larga data. Schimpf, al ser presionado sobre la pregunta de la OPI, se negó a dar un cronograma. En marzo, la empresa recaudó $ 5 mil millones en la Serie H a una valoración de $ 61 mil millones, liderada por las firmas de capital de riesgo Thrive Capital y Andreessen Horowitz. La semana pasada, el cofundador de Anduril, Trae Stephens, dijo a Fortune que idealmente veía a la empresa saliendo a bolsa en los próximos años.

Schimpf, sin embargo, argumentó a favor de la ventaja de permanecer privado. “Ahora mismo, estamos en un momento de mucha publicidad. Estamos creciendo como locos. ¿Por qué saldríamos ahora mismo? No lo necesitamos”, dijo. Schimpf presentó un marco simple de 3 puntos para contemplar una OPI: si sales a bolsa en medio de un “ciclo de publicidad”, cuando el crecimiento se está desacelerando, o cuando estás a más de dos años de la rentabilidad, tendrás un mal rendimiento bursátil durante tres años. Anduril cumple al menos uno de esos requisitos, dijo, citando el ciclo actual de publicidad en toda la industria, y por lo tanto no ve ninguna prisa.