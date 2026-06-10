La brutal liquidación de Bitcoin desencadena una oleada de operaciones en acciones relacionadas, incluyendo una gran apuesta alcista

En un artículo reciente, se informó que Bitcoin ha vuelto a superar la marca de los $60,000 después de caer por debajo de ese nivel clave por primera vez desde octubre de 2024 el viernes. La criptomoneda más grande del mundo ha perdido aproximadamente un 27% de su valor en 2026, y ahora está aproximadamente un 50% por debajo de su máximo histórico. A pesar de la debacle, los traders no se alejan de este espacio. El iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) fue uno de los 20 ticks más populares en el mercado de opciones por volumen, y dos de los 15 trades de opciones más grandes por cantidad de dólares estuvieron en Strategy y Coinbase el lunes.

Cada uno de esos trades pintó una imagen muy diferente de hacia dónde podría dirigirse este mercado próximamente. En la Strategy de Michael Saylor, un trader vendió 29,425 de las diagonales de llamada 125/180, recaudando alrededor de $56 millones en el proceso. Específicamente, el trader vendió las llamadas de 125 strikes que vencen el 21 de agosto y utilizó los ingresos para comprar las llamadas de 180 que vencen el 18 de junio. Es una estrategia de opciones que es más rentable si las acciones de Strategy caen y se mantienen por debajo de $125 hasta la expiración de agosto. Idealmente, desea que ambas llamadas venzan sin valor, lo que le permite quedarse con el crédito total.

Las recientes ventas de la criptomoneda insignia de la empresa de tesorería de Bitcoin, las primeras en años, han asustado a los inversores tanto en la empresa como en el mundo más amplio de las criptomonedas. Pero un experto de alto nivel piensa que es probable un rebote. “Frente al embate de las narrativas de IA que socavan la confianza en los sistemas tradicionales, bitcoin sigue siendo la moneda más sólida, y la resistencia de su arquitectura de prueba de trabajo ha sido demostrada”, dijo Tom Lee, presidente de BitMine y jefe de investigación de FundStrat.

Esa resistencia será clave para cualquier resurgimiento de las criptomonedas, y para el otro intercambio de cripto de renombre en la jornada del lunes, Coinbase, donde un trader está apostando alrededor de $21 millones por un considerable retorno para la golpeada acción de intercambio. Este trader también utilizó una estrategia diagonal, vendiendo 10,990 llamadas de vencimiento el 18 de junio por $4.9 millones y comprando $26 millones en llamadas de vencimiento el 21 de agosto de 160. Aunque esta configuración también se beneficia de la depreciación del tiempo, es una posición decididamente más alcista, ya que el trader espera que las llamadas a más largo plazo aprecien.

Este intercambio aprovecha las primas elevadas en Coinbase para generar ingresos inmediatos, al mismo tiempo que se posiciona para un movimiento a más largo plazo al alza en el nombre. Para que esas llamadas de vencimiento en agosto sean rentables, las acciones tendrán que moverse por encima de $183.40 por acción, o aproximadamente un 13% más alto que en la sesión del lunes.

(Esta traducción fue realizada de forma neutral, manteniendo el significado original del artículo)