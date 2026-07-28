Conor McGregor se burla de la pelea del ‘último baile’ de UFC por un posible regreso de una lesión

Conor McGregor insinuó su “último baile” luego de la lesión en la rodilla que interrumpió su pelea de regreso contra Max Holloway en UFC 329.

McGregor duró solo 1:09 antes de lesionarse la rodilla derecha luego de una patada en salto que obligó al árbitro a suspender el combate, ya que quedó muy claro que el controvertido peleador no podría continuar después de aterrizar torpemente.

La pelea había sido la primera después de una pausa de cinco años.

El conocido luchador de MMA se encuentra ahora en un proceso de recuperación y necesitará someterse a una cirugía que lo mantendrá fuera del octágono durante varios meses. McGregor se rompió tanto el ligamento cruzado anterior como el menisco.



Conor McGregor durante UFC 329 en T-Mobile Arena. IMÁGENES IMÁGENES a través de Reuters Connect

Pero el irlandés insinuó cuándo regresaría en una publicación en las redes sociales el lunes, probablemente apuntando al próximo julio.

“Lo que iba a ser una paliza generacional ahora se reiniciará”, escribió McGregor en una publicación de Instagram. â€œIFW 2027 El Ãºltimo baileâ€ .

La publicación también incluía un video de él antes de la pelea de UFC 329 calentando dentro del vestuario.

IFW se refiere a la Semana Internacional de la Lucha, que probablemente tendrá lugar en julio del próximo año.

La referencia del “último baile” que hizo McGregor fue a la pelea final de su contrato exclusivo con UFC, aunque no descarta firmar un nuevo acuerdo con la promoción una vez que expire el actual.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo a los periodistas recientemente que esperaba que McGregor estuviera fuera por un año.



Conor McGregor de Irlanda se agacha por una lesión en una pelea de peso welter durante el evento UFC 329 en T-Mobile Arena el 11 de julio de 2026 en Las Vegas, Nevada. Zuffa LLC

“Conor McGregor estará fuera por un año”, dijo sin rodeos durante una conferencia de prensa para un evento de boxeo en Zuffa.

No está claro contra quién sería la próxima pelea de McGregor, pero se ha planteado otra carrera en Holloway como una posibilidad con los dos actualmente 1-1 entre sí.