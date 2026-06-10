Inglaterra v Costa Rica: Alineaciones, estadísticas y vista previa para el último choque de calentamiento para la Copa del Mundo de las Tres Leones

Los preparativos de la Copa Mundial de Inglaterra llegan a su fin el miércoles por la noche cuando se enfrentan a Costa Rica en Orlando, con Thomas Tuchel buscando una actuación más convincente antes del partido de apertura del torneo contra Croacia. El entrenador alemán vio a su equipo superar a Nueva Zelanda 1-0 el sábado en un partido que ofreció poco entusiasmo. Tuchel fue crítico con aspectos de la actuación, debido a las difíciles condiciones climáticas, una superficie de juego pobre y cambios generalizados en la segunda mitad que contribuyeron a una actuación desarticulada. Inglaterra aún no ha anotado más de una vez en un partido durante el 2026, aunque su récord defensivo sigue siendo sólido. Por otro lado, Costa Rica no participará en la Copa Mundial de este verano después de no clasificar en la fase de calificación de la CONCACAF. Los Ticos ganaron sus cuatro calificadores de segunda ronda, pero no pudieron mantener ese impulso en la siguiente fase, terminando detrás de Haití y Honduras. Esto llevó a la salida de Miguel Herrera y Fernando Batista asumió como nuevo director técnico. Costa Rica se enfrenta a la ausencia del experimentado delantero Joel Campbell, lo que aumenta la responsabilidad en Manfred Ugalde. El partido se retransmitirá en ITV1 a las 21:00 BST el miércoles 10 de junio. Se espera que Inglaterra alinee a Pickford; James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane, mientras que Costa Rica probablemente alinee a Sequeira; Quiros, Mitchell, Faerron, Araya; Salazar, Flores; Mora, Soto, Alcocer; Ugalde. Englaterra ha mantenido su portería a cero en sus últimas 12 victorias. Harry Kane marcó su gol internacional número 79 contra Nueva Zelanda. Los Ticos han concedido 10 goles en sus últimos tres partidos. Inglaterra comienza su campaña mundialista contra Croacia el 18 de junio. La predicción es que Inglaterra ganará 3-0 a Costa Rica.