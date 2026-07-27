La estrella española se enoja con el ‘mentiroso’ entrenador argentino que lo golpeó durante la pelea del Mundial

La estrella española Dani Olmo no aceptó las disculpas del entrenador asistente de Argentina, Roberto Ayala, tras su altercado tras la final de la Copa del Mundo.

Olmo acusa a Ayala de no asumir la responsabilidad adecuada por sus acciones, que siguieron a la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en el estadio MetLife para conseguir su segunda victoria en la Copa del Mundo.

Ayala se enfrentó a Olmo tras el pitido final y, según Olmo, le dio un puñetazo en la garganta. Ayala dice que las afirmaciones son exageradas y que simplemente estaba respondiendo a algo que dijo Olmo.



El español Dani Olmo levanta el trofeo mientras celebra haber ganado la Copa del Mundo el 19 de julio de 2026. REUTERS

â€œFue mÃ¡s un empujÃ³n que otra cosa; No fue un puñetazo como dicen y ya está. Fue una reacción a algo que dijo, pero eso es todo”, dijo Ayala.

Ayala inicialmente se metió en la pelea mientras el argentino Nahuel Molina y el español Rodri se peleaban, y luego se encontró con Olmo.

“Alguien que dice estar arrepentido, pero justifica un puñetazo diciendo que fue en respuesta a un comentario, probablemente no se arrepiente en absoluto”, dijo Olmo al medio catalán Diari de Terrassa.

â€”Miente porque no le dije nada, asÃ que no necesito que se disculpe. Lo que realmente nos define no es el error, sino el coraje de reconocerlo”, continuó.

Hubo varios otros casos de peleas instigadas por la selección argentina después del final de la final. El mediocampista Leandro Paredes agarró a Eric García por el cuello y arrojó a Gavi al suelo. Paredes tomó un camino diferente al de su asistente técnico y llamó a España “los legítimos ganadores”.



El español Eric García se enfrenta al entrenador asistente argentino Roberto Ayala al final del partido REUTERS

Olmo fue eliminado del partido final en el minuto 75, observando desde la barrera cómo Ferran Torres marcaba el gol de la victoria en la prórroga.