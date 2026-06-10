Milwaukee Brewers Firman al Prospecto No. 5, Luis Lara, a un Contrato de 7 Años

Milwaukee Brewers Firman al Prospecto No. 5, Luis Lara, a un Contrato...

Los Milwaukee Brewers están haciendo un esfuerzo concertado para invertir en su futuro.

Fuentes han indicado que los Brewers han realizado su segunda inversión a largo plazo en un prospecto.

El 3 de abril de 2026, los Brewers firmaron al campocorto Cooper Pratt, de 21 años, con un nuevo contrato garantizado de 8 años y $50.75M.

El acuerdo de Pratt se extiende desde 2026 hasta la temporada 2033. Incluye opciones de equipo para 2034 y 2035, por valor de $15M.

sportrace.com indicó que Pratt recibió un bono de firma de $3M. Tienen una página completa dedicada al salario de Pratt.

El 9 de junio de 2026, se informó en MLB.com que Milwaukee está firmando al jardinero Luis Lara, de 21 años, a un contrato de 7 años, con tres opciones de equipo que garantizarán alrededor de $31 millones una vez finalizado. La historia fue atribuida a una “fuente”.

El nuevo contrato de Lara se extiende desde 2026 hasta 2032. Los Brewers tienen opciones de equipo para los años 2033 a 2035.

MLB.com continuó diciendo en su historia del 9 de junio que “los Brewers no confirmaron el acuerdo, que fue reportado por Spencer Michaelis, un podcaster y colaborador del sitio para fanáticos, Brewer Fanatic.

Los Milwaukee Brewers están compitiendo de nuevo, y quieren seguir de cerca su futuro.

MLB.com señaló que “Los Brewers están invirtiendo fuertemente en su futuro.” [Contexto: Los Milwaukee Brewers están firmando contratos a largo plazo con jóvenes talentos de su sistema de ligas menores como parte de su estrategia de inversión en el futuro del equipo]

Más sobre el prospecto de los Milwaukee Brewers, Luis Lara:

Luis Lara es el prospecto número 5 en la organización de los Brewers.

Como bateador ambidiestro, Lara mide 5-7, pesa 169 libras.

Lara fue firmado como agente libre internacional de San Felipe, Venezuela por $1.1M en 2022.

Lara se está moviendo rápidamente a través del programa de desarrollo de ligas menores de los Brewers.

Visto como un jugador amateur relativamente pequeño y delgado en Venezuela, Lara se ha convertido en un jugador emocionante. De hecho, Baseball America , una organización altamente respetada en la evaluación de prospectos, ha llamado a Lara “explosivo, con habilidades que se traducen en ambos lados del juego.”

Más sobre el prospecto de los Milwaukee Brewers, Cooper Pratt:

Pratt, un campocorto diestro, actualmente ocupa el puesto 4 en la organización de los Brewers según MLB.com.

Pratt mide 6-4, pesa 210 libras, lo cual es un marco grande para un campocorto. Sin embargo, es un ganador del Guante de Oro de ligas menores y se proyecta que permanecerá como campocorto.

Pratt fue una selección de la 6ta ronda de los Brewers en 2023, proveniente de Magnolia High School en Senatobia, Mississippi.

Los Brewers lo ficharon lejos de asistir a la Universidad de Misisipi.

Pratt recibió un bono de firma por encima del valor recomendado para su selección en el draft, cuando firmó un contrato de $1.35M. El valor fue realmente el dinero de la 2da ronda en el draft.

Es inusual en las Grandes Ligas que una selección de la 6ta ronda pueda exigir el tipo de bono de firma que recibió Pratt.

Pratt podría exigir su elevado bono de firma basado en su alto coeficiente intelectual de béisbol y las habilidades que mostró en el circuito de exhibición de prospectos de béisbol.

Ofensivamente, Pratt es un jugador sólido, con una herramienta promedio para batear, según MLB.com.

El sitio indica que Pratt es un defensor de élite, basado en su valor de 60 en defensa y su fuerza de brazo.

Conclusiones sobre la firma de dos prospectos de los Milwaukee Brewers:

Los Milwaukee Brewers están invirtiendo fuertemente en su futuro.

Han firmado a dos de los mejores jugadores de su excelente sistema de granja con contratos prolongados.

Varios analistas de las Grandes Ligas han nombrado a los Milwaukee Brewers como el mejor sistema de granjas del juego.

Cooper y Lara son solo dos de los jugadores muy estimados en desarrollo con los Brewers.

Tanto el campocorto Cooper Pratt como el jardinero Luis Lara podrían agregar chispas adicionales a una alineación de los Brewers que ya ha invertido en el jardinero Jackson Chourio, al haberlo firmado con un contrato de ocho años y $84M en 2024.

Con Chourio, Pratt y ahora Lara firmados con contratos a largo plazo, los Milwaukee Brewers están haciendo esfuerzos sinceros para ayudar a asegurar el éxito de su futuro.