Anthony Joshua vs Kristian Prenga: el británico sufre dos caídas en el primer asalto pero gana en el segundo

Anthony Joshua sufrió dos caídas (la primera ocurrió después de solo 20 segundos) antes de recuperarse para detener dramáticamente a Kristian Prenga en el segundo asalto de su pelea de regreso en Jeddah, Arabia Saudita.

El peso pesado británico peleaba por primera vez desde que sobrevivió al accidente automovilístico de diciembre en Nigeria que se cobró la vida de sus amigos cercanos Sina Ghami y Latif ‘Latz’ Ayodele.

Fue sacudido sensacionalmente por un enorme gancho del desvalido Prenga en el primer asalto, y luego volvió a golpear la lona más adelante en el asalto.

En ese momento parecía al borde de una de las derrotas más impactantes en la historia del peso pesado, con la tan esperada pelea contra Tyson Fury pendiendo de un hilo.

Pero Joshua produjo uno de los mayores escapes de su carrera, y ahora esa pelea ha comenzado.

Desató su mano derecha en el segundo asalto, y el disparo final envió al albanés Prenga al suelo y obligó al árbitro a detener el combate.

“Es más que poder de golpe. Eso fue el espíritu, eso fue Latz, eso fue Sina, esas fueron las familias. Duele incluso hablar de eso. Ha sido duro”, dijo Joshua, de 36 años.

Se atragantó y se alejó del micrófono, antes de agregar: “Son mis hermanos. No quiero hablar de eso”.

Se había especulado que su compañero británico Fury podría aparecer a pesar de insistir en que no asistiría.

Pero el maestro de los juegos mentales se mantuvo fiel a su palabra, y Fury no apareció por ningún lado apenas 24 horas después de su propia victoria de calentamiento sobre Mariusz Wach en Tailandia.

“Respeto todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado, pero como luchador, ahora estamos aquí. Espero que los fanáticos disfruten de un hermoso regalo”, dijo Joshua sobre la perspectiva de pelear contra Fury.

Se han firmado contratos, pero aún se desconocen el lugar y la fecha de una pelea que lleva más de una década preparándose.

Esta noche caótica, sin embargo, le perteneció a Josué en una victoria forjada a través de la adversidad durante los meses más difíciles de su vida.