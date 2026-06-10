Bombas de EE. UU. en las instalaciones de agua de Irán: ¿Por qué es tan significativo?

Bombas de EE. UU. en las instalaciones de agua de Irán: ¿Por...

Los Estados Unidos e Irán se involucraron en algunos de los enfrentamientos más intensos durante la noche desde que se detuvieron las hostilidades en el marco de la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán, con un alto al fuego temporal mediado por Pakistán el 8 de abril.

Permanece elusivo un acuerdo de paz integral, ya que Irán y Estados Unidos han intercambiado una serie de propuestas y contrapropuestas en las semanas desde esa pausa. Sin embargo, después de una serie de escaladas menores, Estados Unidos atacó objetivos en Irán después de que un helicóptero Apache estadounidense fuera derribado cerca del Estrecho de Ormuz el martes, e Irán respondió golpeando bases militares estadounidenses en el Golfo.

El ejército de Estados Unidos dijo que atacó instalaciones de comunicaciones y radar. Sin embargo, funcionarios iraníes dijeron que también se dañó la infraestructura civil, incluidos dos embalses de agua.

Si es correcto, este es el primer informe de un ataque a la infraestructura civil en Irán en varias semanas, pero se produce en un momento en el que Irán enfrenta una grave escasez de agua.

¿Qué blancos han sido atacados en Irán?

Estados Unidos lanzó oleadas de ataques desde tarde el martes después de que el helicóptero fuera derribado en el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos describió los ataques como “ataques de autodefensa” y una “respuesta proporcional a la agresión injustificada de Irán”.

Aunque una investigación oficial estadounidense sobre lo que causó que el helicóptero se estrellara aún no ha concluido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó rápidamente a Irán, al que dijo que lo había derribado deliberadamente.

“I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured,” Trump wrote on social media.

“Nevertheless, the United States must, of necessity, respond to this attack.”

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) dijo que los ataques estadounidenses, que golpearon objetivos incluyendo Sirik, Jask, Minab, la Isla de Qeshm y el puerto de Bandar Abbas, habían causado un gran daño a una torre de telecomunicaciones en la ciudad de Sirik y destruido dos embalses de agua allí.

La agencia de noticias West Asia News Agency (WANA) de Irán informó el miércoles, citando “informes disponibles”, que dos embalses de agua de almacenamiento de concreto en el distrito de Bamani en el condado de Sirik de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, a 1,012 km (629 millas) de la capital, Teherán, habían sido atacados en los ataques estadounidenses.

El IRGC afirmó haber atacado bases militares estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania en represalia.

¿Ha golpeado Estados Unidos la infraestructura hídrica de Irán antes?

Sí. El 7 de marzo, mientras los misiles volaban por la región en una guerra total entre Irán y Estados Unidos e Israel, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm frente a la costa de Irán en el Estrecho de Ormuz. El ataque supuestamente cortó el suministro de agua a 30 aldeas.

“El suministro de agua en 30 aldeas se vio afectado. Atacar la infraestructura de Irán es un movimiento peligroso con graves consecuencias. Estados Unidos estableció este precedente, no Irán”, escribió Araghchi en un mensaje X.

Una planta desalinizadora convierte agua de mar en agua apta para beber, riego y uso industrial. Estas instalaciones son particularmente críticas en áreas como el Golfo, donde el agua dulce es escasa.

¿Por qué es esto significativo?

Los embalses que fueron atacados proveen agua potable a más de 20,000 residentes en la ciudad de Kouhestak y 10 aldeas cercanas. WANA informó estimaciones iniciales de daños por un monto de $780,000 a $830,000.

Irán ya estaba enfrentando una sequía de varios años y una disminución en la precipitación antes de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel y Irán. Después de años de malas prácticas agrícolas y mala gestión, los suministros de agua principales de Irán, incluidos sus embalses, ríos y reservas de aguas subterráneas, continuaron agotándose.

Según los datos de Aqueduct del Instituto de Recursos Mundiales, que rastrea el riesgo mundial del agua, el estrés hídrico básico de Irán se clasifica como “extremadamente alto” – lo que significa que el país utiliza más del 80 por ciento de sus recursos hídricos renovables en un año típico.

El año pasado marcó el quinto año consecutivo de sequía en Irán. En noviembre de 2025, la crisis hídrica era tan grave que la presa de Amir Kabir en Teherán solo contenía el 8 por ciento de su capacidad, mientras que en todo el país, 19 presas importantes se habían secado.

¿Es esto un crimen de guerra?

Isa Bozorgzadeh, portavoz de la industria hídrica de Irán, afirmó que el ataque estadounidense a los embalses de agua es un crimen de guerra, informó WANA.

El derecho internacional humanitario clasifica la infraestructura hídrica, incluidas las instalaciones de agua potable, plantas de tratamiento y tuberías, como propiedad civil que no se considera un objetivo legítimo durante la guerra.

Las Reglas de Berlín sobre los Recursos Hídricos, redactadas por la Asociación de Derecho Internacional (ILA) y adoptadas en 2004, son un conjunto de principios legales internacionales no vinculantes sobre cómo los países deben usar, compartir y proteger el agua.

Las Reglas de Berlín prohíben a los países en guerra destruir instalaciones de agua “si tales acciones causarían sufrimiento desproporcionado a los civiles”.