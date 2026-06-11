El momento decisivo de LA28 se acerca rápidamente, dice el Director Ejecutivo del COI, Christophe Dubi

Este artículo se basa en una entrevista exclusiva de Forbes con Christophe Dubi el 4 de junio de 2026 en Los Ángeles, California. Todos los comentarios se tomaron directamente de la transcripción de la entrevista.

A medida que Los Ángeles se prepara para albergar al mundo en 2028, el principal ejecutivo de los Juegos del Comité Olímpico Internacional ve a una ciudad posicionada de manera única para convertir los Juegos Olímpicos en la máxima reunión global.

El conteo regresivo final

Con poco más de dos años restantes hasta la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de 2028, el conteo regresivo ha entrado en una nueva fase. Para Christophe Dubi, el Director Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, los próximos seis meses representan el punto en el que la planificación da paso a la ejecución. Es el momento en el que Los Ángeles pasa de la visión a la realidad.

“La fase empinada comienza en los próximos seis meses”, dijo Dubi durante una entrevista con Forbes luego de las reuniones entre el COI y el liderazgo de LA28 en el centro de Los Ángeles.

Los organizadores olímpicos a menudo describen la preparación de los Juegos como siguiendo una curva en S: años de planificación cuidadosa seguidos por una aceleración brusca de la actividad a medida que se acerca el evento. Según Dubi, LA28 ahora se acerca al segmento más exigente de esa curva. Se finalizarán los acuerdos de lugares. Se firmarán contratos importantes. Los niveles de personal aumentarán drásticamente. Los esfuerzos de adquisición se intensificarán. Para los últimos seis meses antes de los Juegos, aproximadamente $1 mil millones en infraestructura temporal y superposición de lugares tendrán que instalarse en todo el sur de California.

“Los últimos dos años son cuando los costos y la actividad aumentan exponencialmente”, explicó Dubi.

Para LA28, el desafío se amplifica por la escala. Repartidos en algunos de los lugares más icónicos del sur de California, los Juegos serán más grandes y complejos que cualquier evento olímpico anterior. Esa realidad, cree Dubi, hace que el liderazgo y la experiencia institucional sean más valiosos que nunca.

“Lo más importante es tener el equipo adecuado en su lugar,” dijo.

Los Juegos Olímpicos como solo Los Ángeles puede entregarlos

Cada ciudad anfitriona olímpica busca definirse a través de una identidad única. Los Juegos de París 2024 mostraron la cultura y la historia a través de imágenes inolvidables, incluido el vóley playa debajo de la Torre Eiffel y una Ceremonia de Apertura escenificada a lo largo del río Sena. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 abrazaron la geografía de Italia, conectando comunidades alpinas y centros urbanos a través de un concepto de Juegos distribuidos de manera única.

¿Qué definirá entonces a Los Ángeles? Según Dubi, el mayor activo de LA no es un solo lugar o hito. Es la capacidad de la ciudad para atraer al mundo.

“Los Ángeles es una ciudad donde la gente viene a reinventarse y soñar en grande”, dijo.

A diferencia de París, que aprovechó siglos de grandeza arquitectónica, Los Ángeles ofrece algo diferente: una convergencia de deporte, entretenimiento, negocios, política y cultura popular como en ningún otro lugar en la Tierra. Los atletas olímpicos compartirán el escenario con estrellas de cine. Jefes de estado se mezclarán junto a innovadores tecnológicos, músicos, empresarios e influenciadores globales. El resultado, predice Dubi, creará un nivel de energía y visibilidad que solo Los Ángeles puede generar.

“Si tienes miedo de perdértelo, LA28 será el lugar donde estar”, dijo con una sonrisa.

En muchos sentidos, la evaluación de Dubi captura una realidad más amplia que enfrenta el Movimiento Olímpico. Los Juegos ya no son simplemente un evento deportivo. Cada vez más, son una reunión cultural global donde el deporte, los medios de comunicación, el entretenimiento y la narración digital se intersectan.

Y ninguna ciudad comprende mejor esa intersección que Los Ángeles.

Lecciones de Italia

Antes de mirar hacia LA28, Dubi pasó gran parte del último año enfocado en entregar los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina. Su mayor lección de Italia no fue la innovación tecnológica o la eficiencia operativa. Fue la autenticidad.

“Los Juegos se sintieron auténticamente italianos,” dijo.

Desde la sofisticación de Milán hasta la cultura montañosa de Livigno y Cortina d’Ampezzo, cada región anfitriona expresó su propio carácter al mismo tiempo que se mantuvo conectada con una narrativa olímpica más amplia. Para Dubi, esa lección tiene relevancia directa para Los Ángeles. Mientras que LA28 se centrará dentro de una única región metropolitana, se desarrollará en comunidades distintas. Long Beach posee una identidad costera. Carson refleja la cultura deportiva del sur de California. El centro de Los Ángeles aporta energía urbana y conectividad internacional. El Valle de San Gabriel contribuye con otra capa a la personalidad de la ciudad. En lugar de crear una experiencia olímpica uniforme, Dubi cree que cada comunidad debe mostrar lo que la hace única.

“Long Beach, Carson, Downtown LA y el Valle deben expresar cada uno su propio carácter,” dijo.

Esa aproximación se alinea con una tendencia más amplia en la planificación olímpica, que enfatiza la identidad local sobre la presentación estandarizada.