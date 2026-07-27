Tadej Pogačar de Eslovenia gana el Tour de Francia 2026, su quinta victoria en la carrera

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Thibault Camus/AP

El esloveno Tadej PogaÄr ganó el domingo el Tour de Francia, su quinta victoria en la carrera anual.

PogaÄ ar cruzó la meta de la última etapa de la carrera poco antes de las 20:00 hora local.

Agradeció a sus seguidores y seguidores después de la carrera y dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que la victoria le pareció “increíble”.

“Sí, ya siete vueltas, siete podios y cinco victorias”, dijo PogaÄar. “Es algo que tal vez ni siquiera se escribiría en un libro de cuentos”.

La etapa final de la icónica carrera ciclista francesa comenzó alrededor de las 5:50 pm hora local en los Campos Elíseos de París. La hora de inicio se retrasó ligeramente, después de cambios debido a los incendios forestales que azotan la parte suroeste del país.

El recorrido de la última etapa del Tour de Francia también se acortó porque la seguridad y la policía del evento fueron reasignadas para ayudar con los incendios. dijeron los organizadores en sábado. Inicialmente, la etapa final debía comenzar en Thoiry, a unos 56 kilómetros al oeste de París, y luego los ciclistas llegarían a la capital.

El etapa final de la carrera la ganó el holandés Mathieu van der Poel, en un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 49 segundos. PogaÄar’s última vez durante todo el recorrido fue de 73 horas, 56 minutos y 26 segundos, casi seis minutos y medio más rápido que su competidor más cercano, el belga Remco Evenepoel.

Con esta quinta victoria del Tour, PogaÄar se convirtió en el competidor más exitoso de la historia del evento, uniéndose a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Lance Armstrong anteriormente ganó siete, pero fue despojado de sus títulos después de que se supo que había usado drogas para mejorar el rendimiento.