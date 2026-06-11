Mujer usó las redes sociales para atrapar al hombre que mató a su madre

Kiany DeJesus tenía sólo 11 años cuando su madre fue asesinada por su exnovio en Greenbelt, Maryland.

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En el tribunal el martes, la hija vio cómo lo sentenciaban a décadas de prisión por el asesinato de 2014, después de que ella usó las redes sociales para localizarlo en México, donde había formado una nueva familia.

Emilia Ignacio fue asesinada en abril de 2014 a manos de Juan Miguel Román Balderas.

Su hija pronunció entre lágrimas una declaración sobre el impacto de la víctima describiendo todo lo que perdió.

“Sabía que si no lo decía, probablemente me arrepentiría, así que me alegro de haberlo hecho y de que él también pudiera escuchar mis palabras. Me hace muy feliz poder finalmente cerrar todo esto”, dijo a News4.

emilia ignacio Cortesía de la familia vía NBC Washington

Los fiscales dicen que Román Balderas llevó a Ignacio a cenar a Red Lobster, la apuñaló 27 veces y se fue a México usando un boleto de ida que compró antes del asesinato. Su cuerpo fue encontrado en su auto.

Román Balderas había estado escondido en México durante más de una década. Formó una nueva familia, dejando atrás al hijo de 1 año que él e Ignacio compartían.

DeJesus utilizó las redes sociales para encontrarlo. Ella le da crédito a la cuenta de Instagram Crime Time Tea Time por brindarle al caso la atención que necesitaba, lo que llevó al arresto de Roman-Balderas.

â€œSin ella, no hubiÃ©ramos podido poner las cosas en marcha en absoluto. Lo intentamos. Presionamos mucho y ella fue la única persona que nos respondió, y tan pronto como comenzamos a conectarnos con ella, todo, uno por uno, comenzó a ponerse en orden”, dijo.

Roman-Balderas abusó de DeJesus y su madre, dijo la hija. Ella le dijo al juez que él le quemó la mano en la estufa cuando ella tomó algunas monedas cuando era niña e incluso abusó de su perro. DeJesus no lo había visto desde que era niña.

â€”Es casi como si fuera un fantasma. Como si ni siquiera fuera real”, dijo.

Kiany De Jesús. NBCWashington

Román-Balderas se declaró culpable de asesinato en primer grado en febrero.

El abogado de Román Balderas argumentó que es un hombre cambiado, asumió la responsabilidad del crimen y no tenía otros antecedentes, y pidió solo 20 años. El propio Roman-Balderas no hizo ninguna declaración en la audiencia de sentencia en Upper Marlboro, Maryland.

El juez condenó a Román Balderas al máximo permitido según un acuerdo de culpabilidad, diciendo en parte que torturó a Ignacio.

DeJesus dijo que está considerando convertirse en abogada o detective ahora que el asesino de su madre ha sido llevado ante la justicia.

“Que la propia jueza me dijera que estaba muy orgullosa de mí, me hizo muy feliz. Me hizo sentir que todo el trabajo que hice fue, ya sabes, para que finalmente saliera algo bueno de ello”, dijo.