BIGBANG se reunirá para una gira mundial de 31 fechas en estadios.

BIGBANG hará, bueno, un gran impacto cuando el grupo de K-pop empiece una gira de estadios de 31 fechas más adelante este año, una celebración mundial del 20 aniversario del grupo.

La caminata comenzará el viernes 21 de agosto con el primer show de tres en el Estadio Goyang. Luego, algunas fechas en los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, seguidas de una extensa gira por Asia y Australia, concluyendo el domingo 28 de febrero con la segunda de dos noches en el Estadio Nacional de Kaohsiung.

Anunciado el jueves 11 de junio, G-DRAGON, TAEYANG y DAESUNG se reunirán para la gira, la primera de BIGBANG desde 2017, y llega después del regreso de los veteranos del pop al escenario en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en 2026.

Los fanáticos tendrán que esperar por el título oficial de la gira y la información sobre la venta de boletos, que según los representantes será anunciada en una fecha posterior. “La gira emblemática representa uno de los eventos de música en vivo más significativos de 2026 para los fanáticos globales y un nuevo capítulo histórico para uno de los grupos más influyentes en la música moderna”, dice un comunicado emitido por el promotor AEG Presents.

Lanzados por YG Entertainment, BIGBANG irrumpió en agosto de 2006 y rompió nuevos caminos para la escena de K-pop al ganar el premio al mejor acto mundial inaugural en el escenario de los Premios MTV Europe Music Awards 2011. Al año siguiente, se convirtieron en el primer grupo de K-pop en enviar un álbum a la lista Billboard 200, cuando “ALIVE” de 2012 llegó al número 150, y demostraron sus habilidades en vivo con dos giras mundiales (visitando múltiples arenas en los Estados Unidos en 2012 y 2015).

Hasta la fecha, BIGBANG tiene cinco canciones número 1 en la lista de Ventas de Canciones Digitales del Mundo de Billboard en Estados Unidos, e incluso lograron su primer éxito en el Top 10 en el Billboard Global 200 con el sencillo especial de reunión de 2022 “Still Life”, que marcó la última publicación de T.O.P con el grupo.

Los V.I.P. – la base de fans de BIGBANG – pueden inscribirse para la próxima gira a través de la plataforma oficial b.stage de BIGBANG para obtener actualizaciones.

Fechas de la gira de BIGBANG 2026-27:

– 21 de agosto de 2026 – Goyang – Estadio Goyang – 22 de agosto de 2026 – Goyang – Estadio Goyang – 23 de agosto de 2026 – Goyang – Estadio Goyang – 5 de septiembre de 2026 – Oakland, CA – Coliseo del Condado de Oakland-Alameda – 11 de septiembre de 2026 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium – 19 de septiembre de 2026 – París – Stade de France – 26 de septiembre de 2026 – Londres – Tottenham Hotspur Stadium – 10 de octubre de 2026 – Taipei – Taipei Dome – 11 de octubre de 2026 – Taipei – Taipei Dome – 17 de octubre de 2026 – Singapur – Estadio Nacional – 24 de octubre de 2026 – Hanoi – Estadio Nacional de Mỹ Đình – 25 de octubre de 2026 – Hanoi – Estadio Nacional de Mỹ Đình – 31 de octubre de 2026 – Sídney – Estadio Accor – 7 de noviembre de 2026 – Bangkok – Estadio Nacional Rajamangala – 13 de noviembre de 2026 – Hong Kong – Estadio Kai Tak – 14 de noviembre de 2026 – Hong Kong – Estadio Kai Tak – 15 de noviembre de 2026 – Hong Kong – Estadio Kai Tak – 27 de noviembre de 2026 – Osaka – Kyocera Dome Osaka – 28 de noviembre de 2026 – Osaka – Kyocera Dome Osaka – 29 de noviembre de 2026 – Osaka – Kyocera Dome Osaka – 5 de diciembre de 2026 – Nagoya – Vantelin Dome Nagoya – 6 de diciembre de 2026 – Nagoya – Vantelin Dome Nagoya – 13 de diciembre de 2026 – Tokio – Tokio Dome – 14 de diciembre de 2026 – Tokio – Tokio Dome – 15 de diciembre de 2026 – Tokio – Tokio Dome – 26 de diciembre de 2026 – Fukuoka – Estadio Mizuho PayPay Dome FUKUOKA – 27 de diciembre de 2026 – Fukuoka – Estadio Mizuho PayPay Dome FUKUOKA – 9 de enero de 2027 – Kuala Lumpur – Estadio Nacional TM – 16 de enero de 2027 – Yakarta – Estadio Internacional de Yakarta – 27 de febrero de 2027 – Kaohsiung – Estadio Nacional de Kaohsiung – 28 de febrero de 2027 – Kaohsiung – Estadio Nacional de Kaohsiung