¿Pueden las aperturas nocturnas de la Copa del Mundo de Starmer ayudar a los pubs en apuros de Gran Bretaña?

Picture the scene: it’s 1am on a sultry July night and Jude Bellingham has just scored the decisive penalty to send England into the World Cup semi-final. Cue wild celebrations among millions of pub goers, fuelled by the realisation that there is still an hour until closing time. Keir Starmer may have imagined a national morale-boosting spectacle such as this when his government told hospitality venues that they could stay open until 2am on some World Cup match days. The relaxation of licensing rules reflects the UK’s time difference with the US, Mexico and Canada, the tournament’s co-hosts, which means many England and Scotland games kick off at night. But can a handful of late openings come to the rescue of the struggling hospitality sector?

¿Cuánto se beneficiará el sector hostelero?

No puede hacer daño, pero hay problemas más importantes a resolver.

Los pubs británicos han estado cerrando a un ritmo de dos al día este año bajo el peso de los costos crecientes, mientras que los restaurantes y hoteles también están luchando. Unos 200,000 personas han firmado la petición de UK Hospitality para reducir el IVA en hostelería del 20% -muy por encima de la mayoría de los países europeos- al 10%. Las empresas están lidiando con el impacto de una economía poco entusiasta, altas tasas comerciales, aumento del salario mínimo y mayores contribuciones al seguro nacional. A esto se suman las facturas de energía disparadas y unas pocas aperturas tardías no serán de gran ayuda.

“Definitivamente es un beneficio”, dijo Dawn Hopkins, propietaria de The Rose Inn, en Norwich. “Pero muchos clientes habituales solo tienen una cantidad limitada de dinero para gastar, así que no hará una gran diferencia en el gran esquema de las cosas. Todos estamos encontrando las cosas muy difíciles”.

Matt Harris, propietario de la cadena de bares de vinos Planet of the Grapes en Londres, no se anduvo con rodeos. “Pensé que la llegada del Laborismo ayudaría al crecimiento, pero nos han dejado pudrirnos”, dijo.