Chloe Kelly: ¿Qué sigue para el delantero del Arsenal y de Inglaterra?

Kelly tuvo un comienzo rápido en el Arsenal en la segunda mitad de la temporada 2024-25, anotando dos goles y brindando cinco asistencias, y ayudando al club a ganar un segundo título de la Liga de Campeones femenina.

Luego jugó un papel fundamental para que Inglaterra retuviera el Campeonato de Europa ese verano, incluido el gol de penalti que ganó el título contra España en la tanda de penaltis.

La temporada pasada, sin embargo, tuvo menos éxito. Afectada por una lesión, sólo fue titular cuatro veces en la Superliga femenina, por lo que está deseando empezar la nueva campaña, que comienza el viernes 4 de septiembre.

“Tenía grandes objetivos: hacer cosas increíbles en el Arsenal en mi primera temporada completa y me decepcionó un poco no poder hacerlo”, dice.

“Creo que necesitaba este verano para trabajar físicamente, equilibrando el trabajo en el gimnasio, en la cancha y el tiempo libre.

“Estoy en un muy buen lugar en este momento. Mi objetivo principal es mantenerme en forma y fresco durante toda la temporada y estar listo cuando sea necesario”.

Y a pesar del atractivo añadido de una Copa del Mundo en Brasil el próximo verano en caso de que Inglaterra supere los play-offs este otoño, Kelly mantiene su atención en el corto plazo.

“Mis goles y asistencias son realmente importantes, así que me aseguraré de hacerlo bien”, añade. “Para mí, pensaré en [the World Cup] más cerca del momento”.