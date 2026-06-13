El nombre de Trump está a punto de ser eliminado del Kennedy Center

alternar título Rahmat Gul/AP

WASHINGTON – El Centro Kennedy se estaba quedando sin opciones el viernes por la noche para mantener el nombre del presidente Trump en la fachada del icónico lugar de artes escénicas.

Más temprano en la tarde, un juez rechazó una solicitud para pausar el plazo del viernes ordenado por la corte para eliminar las referencias a Trump del edificio y otros aspectos de las operaciones del Centro Kennedy. La institución apeló esa sentencia, intento que también fue rechazado el viernes por la noche.

Más temprano ese día se erigieron andamios alrededor de una sección del edificio que incluye el nombre de Trump. Después de que pasó una ronda de tormentas el viernes por la noche, varios trabajadores regresaron al lugar para seguir construyendo los andamios en un aparente esfuerzo por prepararse para retirar las cartas que hacían referencia al presidente.

Decenas de personas se reunieron en la plaza frente al Centro Kennedy para tomar fotografías y vitorear ocasionalmente mientras los trabajadores construían los andamios.

Después de ignorar el Centro Kennedy durante gran parte de su primer mandato, Trump ha ejercido una tremenda influencia sobre el lugar durante su regreso al cargo. Apenas un mes después de su segundo mandato, derrocó al anterior liderazgo del centro y lo reemplazó con una junta directiva que lo nombró presidente. El nombre de Trump se añadió rápidamente al edificio.

En su fallo de que sólo el Congreso podía hacer cambios en el nombre del Kennedy Center, el juez de distrito estadounidense Christopher Cooper también impidió que la administración cerrara el lugar cultural y artístico para renovaciones importantes que se habían planeado comenzar en julio y durarían dos años.

Los dirigentes del Centro Kennedy argumentaron en su apelación del viernes que la renovación era muy necesaria y acusaron al tribunal inferior, en términos que parecían similares a los patrones de discurso de Trump, de interferir en el esfuerzo.

“El Tribunal de Distrito no nos permite cerrar para arreglar y reparar adecuadamente el edificio, incluidos daños estructurales potencialmente mortales, como vigas y techos de estacionamiento que están oxidados y en grave peligro de caer sobre las personas que se encuentran debajo”, según la apelación. “¡De hecho, colapso total!”

Aunque el Centro Kennedy ha luchado contra los esfuerzos por eliminar el nombre de Trump del edificio, ha tomado medidas para cumplir con el fallo inicial de Cooper.

Un memorando del 4 de junio dirigido al personal de la Oficina del Asesor General del Centro Kennedy decía que las firmas de correo electrónico, el membrete y otros documentos deben reflejar el nombre como “Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas” o “Centro Kennedy”.

El sitio web del Kennedy Center ha eliminado el nombre de Trump. Y un correo electrónico anterior enviado a los miembros ofreciendo paquetes de entradas para la ceremonia del Premio Mark Twain de Humor Estadounidense del 28 de junio provino del Kennedy Center sin incluir el nombre de Trump.