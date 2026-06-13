Copa del Mundo 2026: Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

El delantero Cyle Larin marcó dos minutos después de entrar para dar a los anfitriones Canadá su primer punto en la Copa del Mundo y negarle la victoria a Bosnia y Herzegovina en el primer partido del Grupo B en el estadio BMO Field de Toronto.

Larin giró y se desvió en el gol clínico número 31 de su carrera internacional con 11 minutos restantes, asegurando que Les Rouges evitasen convertirse solo en el segundo equipo anfitrión en la historia en perder su primer partido en la fase final.

Jovo Lukic cabeceó un gol desde un pase de Sead Kolasinac, exdefensor del Arsenal, para darle a los dirigidos por Sergej Barbarez, quienes estaban clasificados 26 lugares por debajo de sus oponentes en el puesto 35 por la FIFA, una ventaja en el minuto 21.

La sobresaliente intervención de Kolasinac impidió que Canadá anotara antes después del descanso, al golpear el balón contra el travesaño y lejos después de que Richie Laryea completara una jugada elegante al romper y enviar un tiro bajo debajo del portero Nikola Vasilj.

Canada, quien anotó ocho goles en 16 apariciones cedidas al Southampton la temporada pasada para sellar un traspaso permanente al club de la Championship desde Mallorca, tuvo otras ideas.

El exdefensor de Inglaterra, Stephen Warnock, acreditó a Larin por brindar el impacto que el entrenador en jefe Jesse Marsch quería.

“Es la actitud del jugador que entra al campo”, dijo Warnock a BBC Sport, analizando un gol que tomó una pequeña desviación en el jugador oponente Nikola Katic.

“Es un pase bonito alrededor de la esquina de Promise David. ¿Qué tan rápido es el toque, el giro y la vuelta?

“Es ensordecedor aquí. Es absolutamente brillante. [Los fanáticos de Canadá] quieren apoyar a su equipo, necesitaban un poco de ánimo.

“El gol de Larin los ha levantado. Es un pase y va bonito alrededor de la esquina. Se trata de qué tan rápido puede tomar el balón, qué tan rápido puede disparar.

“No permite al portero prepararse, no permite que el defensor se acerque. Utiliza su cuerpo y lo mueve perfectamente.

“El remate es hermoso. Sí, toma una pequeña desviación, pero ese control con su rodilla… brillante por parte de Cyle Larin”.