Trump gana dos, pierde uno: el multimillonario de Georgia asesta un raro golpe a la máquina de respaldo

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ATLANTA, GA. – No estaba en las papeletas, pero sí presidente. Donald Trump La inmensa influencia de Trump sobre el Partido Republicano enfrentó el martes más pruebas clave en la segunda vuelta republicana de alto riesgo en Georgia y la vecina Alabama.

Si bien el poder del respaldo de Trump en las primarias republicanas no salió ileso, los candidatos respaldados por Trump ganaron dos de las tres elecciones principales, y el único revés fue contra un empresario multimillonario que desembolsó más de 100 millones de dólares de su propio dinero para impulsar su campaña.

El representante Barry Moore, miembro del House Freedom Caucus y antiguo partidario de Trump que contó con el respaldo del presidente, derrotó cómodamente a su rival Jared Hudson, un ex francotirador de los Navy SEAL que contó con el apoyo de algunos nombres destacados de la derecha, en la segunda vuelta del Senado republicano de Alabama, sólidamente roja.

TRUMP LOGRA OTRA GANANCIA EN RESPALDO

En la segunda vuelta del Senado republicano de Georgia, un respaldo de última hora por parte de Trump el fin de semana pasado ayudó a impulsar al representante Mike Collins, un campeón del MAGA, a la victoria sobre el ex entrenador de fútbol universitario Derek Dooley, quien contó con el respaldo del popular gobernador conservador Brian Kemp.

Collins se enfrentará al senador demócrata Jon Ossoff en las elecciones generales, en una carrera que probablemente decidirá si el Partido Republicano mantiene su escasa mayoría en la cámara en las elecciones intermedias.

CANDIDATO RESPALDADO POR TRUMP SOBREVIVE EXTENSIVA SEGURIDAD REPUBLICANA

Pero en la segunda vuelta para gobernador del Partido Republicano de Georgia, el candidato respaldado por Trump, el vicegobernador Burt Jones, quien también fue respaldado por Kemp el fin de semana pasado, fue derrotado por Rick Jackson, quien se postuló como un outsider.

Jones mostraba regularmente su respaldo a Trump, pero Jackson, quien lanzó su candidatura en febrero mucho después de que el presidente respaldara a Jones, dijo repetidamente que Trump lo había inspirado a postularse.

“Simplemente pensé, ya sabes, si tuvieras a alguien que hiciera soluciones comerciales para el estado de Georgia, al igual que Trump lo es para los Estados Unidos, sentí que tendría un gran impacto en el estado de Georgia, y esa fue una de las razones por las que quería entrar. Me inspiré en el presidente Trump”, dijo Jackson a Fox News Digital recientemente.

Y destacó continuamente que, al igual que Trump, es un outsider y un hombre de negocios. “Voy a ser el gobernador favorito de Trump porque nos parecemos en la forma en que manejamos los negocios y los problemas, y quiero hacer exactamente en Georgia lo que él está haciendo en el gobierno federal”, reiteró en una entrevista con Fox News Digital el domingo.

EL RESPALDO DE TRUMP NO SALVA AL CANDIDATO DE MAGA

La fuerza bruta del poder de respaldo del presidente ha quedado de manifiesto en las primarias republicanas de las últimas seis semanas, con sus candidatos derrocando a los titulares a los que apuntaba en enfrentamientos en Indiana, Luisiana, Kentucky y Texas que atrajeron mucha atención nacional.

Pero la racha de respaldo de Trump en las primarias republicanas estatales y del Congreso se rompió hace dos semanas cuando su respaldo de última hora al representante republicano Randy Feenstra de Iowa en la carrera para suceder a la gobernadora republicana saliente Kim Reynolds no fue suficiente para impulsar al congresista de tres mandatos a la victoria.

Feenstra fue superado por poco por Zach Lahn, un hombre de negocios, agricultor y ex estratega político que contaba con el respaldo de las alas políticas de MAHA (el acrónimo del movimiento Make America Healthy Again alineado con el Secretario de Salud de Trump, Robert F. Kennedy Jr.) y Turning Point USA, la poderosa organización conservadora cofundada por el fallecido Charlie Kirk.

Trump se recuperó la semana pasada, cuando la candidata a la que respaldó en las primarias republicanas para gobernador de Carolina del Sur, la vicegobernadora Pamela Evette, terminó primera en un campo abarrotado y consiguió uno de los dos boletos en la carrera por la nominación.

Mientras tanto, el senador Lindsey Graham, antiguo aliado de Trump, obtuvo la mayoría de los votos en las primarias republicanas del Senado y evitó una segunda vuelta.

Graham, que contó con el respaldo de Trump, enfrentaba desafíos en las primarias de cinco candidatos, incluido el empresario conservador Mark Lynch, quien apuntó al senador por su apoyo a la guerra en Irán. Lynch contó con el respaldo de algunos líderes del MAGA que han sido críticos con el presidente.

Un agente político de Trump, señalando la derrota del martes por parte de Jones, respaldado por Trump, señaló que “Rick Jackson estableció un récord de gasto en una primaria republicana a nivel estatal. Gastó dinero al nivel de Tom Steyer en un estado una fracción del tamaño de California. Eso tendrá un impacto”.

Y el agente, que pidió permanecer en el anonimato para hablar más libremente, también enfatizó que “Rick abrazó a Trump. Todos sus anuncios y material trataban sobre cómo será el gobernador favorito de Trump. Así que la carrera no fue realmente un referéndum sobre Trump”.

El veterano estratega republicano Matt Gorman dijo a Fox News Digital que “Rick era un gran candidato. El respaldo de Trump no puede hacer todo el trabajo. Es un valor agregado enorme, pero no es una panacea. Ahora la atención se centra en unirnos para el otoño”.

Jackson recibió el respaldo en el último minuto del senador Ted Cruz, y el agitador conservador de Texas se unió a Jackson en la campaña electoral para un mitin en víspera de la segunda vuelta.

DEMOCRACIA ’26: MANTÉNGASE ACTUALIZADO CON EL CENTRO ELECTORAL DE FOX NEWS

“Rick tiene un historial extraordinario, una historia de vida extraordinaria. Y también creo que está posicionado para ganar. Y hay mucho en juego. Esta elección es un campo de batalla en todo el país. No podemos darnos el lujo de perder Georgia”, dijo Cruz a Fox News Digital.

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Cuando Cruz respaldó a Jackson el viernes, también apoyó al fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, quien se enfrentará dentro de una semana a la vicegobernadora Pamela Evette, respaldada por Trump.

Cuando se le preguntó si estaba tratando de poner algo de luz entre él y el presidente en la campaña electoral, Cruz respondió rápidamente: “No. Ni remotamente… El presidente y yo estamos de acuerdo en la gran mayoría de las contiendas. Lo que trato de hacer en cada contienda es respaldar al conservador más fuerte que pueda ganar. Y normalmente llego a las contiendas al final de la contienda, en un momento en el que mi apoyo podría marcar una diferencia y ser útil”.