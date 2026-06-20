Las restricciones de SNAP podrían cambiar lo que los compradores compran, y los gigantes de los alimentos están observando

La creciente presión para restringir a los estadounidenses de usar ayuda alimentaria federal para comprar ciertos productos procesados o azucarados está creando un nuevo desafío para algunas de las principales empresas de alimentos y bebidas de EE. UU.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. había aprobado exenciones de restricción alimentaria para los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en 23 estados hasta mayo, afectando aproximadamente a un tercio de todos los participantes de SNAP, según Numerator. La firma de investigación estima que las restricciones podrían reducir las ventas de alimentos y bebidas en hasta $830 millones este año, ya que los consumidores cambian sus gastos a productos aprobados o reducen su consumo en general.

El CEO de Kroger, Greg Foran, dijo en la llamada de ganancias del primer trimestre de la compañía el jueves que los clientes siguen bajo presión en parte debido a la reducción de los beneficios de SNAP, así como a los precios más altos de la gasolina, “apretando los presupuestos”.

“Los clientes están gestionando el gasto cuidadosamente y comprando con verdadera intención”, dijo Foran.

La mayoría de las exenciones se centran en limitar el consumo de bebidas azucaradas y productos de confitería, lo que señala un enfoque específico en lugar de restricciones alimentarias generales. A medida que se expande el movimiento, está obligando a las grandes empresas de alimentos envasados a monitorear el comportamiento de compra de los clientes y evaluar si necesitan reformular líneas de productos, aunque muchos de ellos ya han estado cambiando lo que ofrecen después de que los hábitos del consumidor cambiaron en los últimos años.

Iowa se convirtió recientemente en el primer estado en codificar elementos del movimiento “Make America Healthy Again”, o MAHA, en la ley, aprobando legislación que se enfoca en colorantes alimentarios artificiales, alimentos ultraprocesados en las escuelas y compras realizadas a través de SNAP.

“En conjunto, este proyecto de ley promueve la salud y el bienestar de todos los habitantes de Iowa hoy y para las generaciones futuras”, dijo la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, cuando firmó la medida el mes pasado.

Agregó que la ley ayuda a “reorientar los programas federales de asistencia alimentaria hacia el propósito real para el cual fueron creados: ayudar a las familias de bajos ingresos a comprar alimentos nutritivos”.