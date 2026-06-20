Antidepresivo popular retirado del mercado por niveles elevados de compuesto cancerígeno

Se está retirando del mercado un antidepresivo popular porque puede contener niveles elevados de un compuesto cancerígeno.

La compañía farmacéutica Breckenridge Pharmaceuticals, con sede en Nueva Jersey, está retirando del mercado frascos del medicamento recetado duloxetina, una versión genérica de Cymbalta. El medicamento se usa para tratar la depresión, la ansiedad y la fibromialgia, según Mayo Clinic.

Según un informe de aplicación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., las pruebas de las cápsulas de liberación retardada encontraron niveles de “N-nitroso-duloxetina” por encima del límite recomendado por la FDA.

El retiro del mercado involucra lotes específicos de cápsulas de liberación retardada de duloxetina distribuidas en todo el país.

Las cápsulas de 30 mg retiradas del mercado tienen fecha de vencimiento de abril de 2027 y código de lote 241180C, según la FDA.

Breckenridge también está retirando del mercado dos lotes de cápsulas de 60 mg, según un aviso separado publicado por la Junta de Farmacia de California. Se trata de febrero de 2026 con el número de lote 230286C y febrero de 2027 con el número de lote 24072lC.

Se recomienda a los pacientes que tengan alguno de estos medicamentos retirados del mercado que se comuniquen con su médico o farmacéutico para conocer los próximos pasos. Los funcionarios de salud también aconsejaron que los pacientes no dejen de tomar el medicamento sin hablar primero con su médico.

Las nitrosaminas son compuestos que pueden formarse durante la fabricación, almacenamiento o envasado de ciertos medicamentos, según la FDA. Las impurezas de nitrosamina pueden aumentar el riesgo de cáncer si las personas están expuestas a ellas por encima de niveles aceptables durante largos períodos de tiempo.