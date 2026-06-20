Guerra de Irán: Steve Witkoff se dirige a Suiza para conversaciones

Irán y el grupo militante proiraní Hezbollah se acusaron mutuamente de violar los términos de un acuerdo de alto el fuego renovado anunciado un día antes por Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Oren Marmorstein, declaró: “Hezbollah sigue violando constantemente el alto el fuego”.

Por su parte, Hezbollah con sede en Líbano dijo que Israel tenía “plena responsabilidad” de violar los términos del acuerdo de alto el fuego.

Los ataques continuos de Israel ya no son solo violaciones del acuerdo de alto el fuego, sino que representan una clara agresión y una continuación de la guerra en todos los sentidos. Por lo tanto, la responsabilidad recae completamente en la ocupación israelí”, agregó Hezbollah en un comunicado.

El acuerdo interino de 14 puntos establece “una terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”, según un alto funcionario de la administración de Estados Unidos.

Irán: ‘Profunda desconfianza en presidente Trump’ por Líbano [Video incrustado]