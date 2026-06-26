El aumento en los costos de los chips de memoria pone presión sobre los minoristas de laptops y smartphones

En medio de la aceleración de la carrera global de inteligencia artificial, los chips de memoria están volviéndose más costosos. Como resultado, los costos de algunos productos electrónicos de consumo están empezando a aumentar tanto para los minoristas como para los consumidores.

El almacenamiento en memoria, conocido como RAM, es crucial para todos los dispositivos informáticos, incluidos teléfonos, tabletas y laptops. El costo de los chips ha estado aumentando debido a una escasez de suministro impulsada en gran parte por la enorme demanda de los centros de datos de inteligencia artificial. Empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices y Google han estado luchando por asegurar RAM para sus chips.

Apple anunció el jueves que aumentará los precios de sus MacBooks y iPads, trasladando el aumento de costo de memoria a los consumidores, con la posibilidad de más aumentos de precios en el futuro. La escasez de memoria es un “desafío sin precedentes”, dijo la compañía en un comunicado.

El CEO de Best Buy, Jason Bonfig, dijo en una llamada con periodistas a principios de este mes que la división informática de la empresa será la más afectada por los aumentos de precios. Best Buy vio aumentos de precio en el primer trimestre y se espera que continúen en el segundo trimestre.

Los altos costos de la memoria se espera que reduzcan los envíos globales de computadoras personales en un 10,4% y los envíos de teléfonos inteligentes en un 8,4% en 2026. Según Ranjit Atwal, analista senior de Gartner, se pronostica que los precios de las PCs aumentarán un 17% y los precios de los teléfonos inteligentes aumentarán un 13%.

A pesar de los desafíos que plantea la escasez de chips de memoria, Best Buy no ve indicaciones de que los consumidores estén adelantando compras o de que los costos de memoria estén afectando sus presupuestos. Los analistas creen que minoristas más grandes como Best Buy podrán resistir mejor los aumentos de precios en comparación con los minoristas más pequeños.

La escasez de chips de memoria también podría provocar que los consumidores conserven sus dispositivos por más tiempo, lo que lleva a cambios fundamentales en los ciclos de actualización de productos como los teléfonos inteligentes. Una coalición de organizaciones, incluida la National Retail Federation, pidió al gobierno de EE.UU. que examine el desequilibrio urgente de chips de memoria y el potencial de aumentos significativos y sostenidos de precios para los consumidores.

El futuro impacto de los costos de memoria no se cree que sea tan significativo como parecen en el momento actual, ya que la tecnología sigue evolucionando y volviéndose más accesible para los consumidores.