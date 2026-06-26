Predicción: Croacia vs Ghana

Croatia y Ghana se enfrentarán en el Estadio de Filadelfia el sábado por la noche, mientras ambos equipos cierran sus campañas en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 en el Grupo L.

Ghana llega al partido en segundo lugar con cuatro puntos, mientras que Croacia está un punto detrás y necesita una victoria para garantizar su lugar en los dieciseisavos de final.

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Croacia entra en este partido sabiendo que el trabajo no está terminado. El equipo de Zlatko Dalic se recuperó de su derrota por 4-2 ante Inglaterra al vencer a Panamá 1-0, pero esa victoria estrecha no eliminó por completo las dudas en torno a su forma en el torneo.

La victoria sobre Panamá fue importante, pero la actuación no fue completamente convincente. Croacia necesitaba el gol en la segunda mitad de Ante Budimir para superar la línea, y Dalic admitió después que su equipo debía manejar mejor la presión y enfocarse más.

La situación está bastante clara. Croacia ciertamente se clasificará con una victoria, mientras que un empate también debería ser suficiente. Eso debería hacer a Croacia proactivo, pero también necesita evitar volverse impaciente contra un Ghana que ha defendido bien durante toda la fase de grupos.

Croacia todavía tiene suficiente experiencia y calidad técnica para controlar el partido. Luka Modric y Mateo Kovacic no brillaron en los primeros dos partidos, pero jugadores de su calidad deberían destacar y registrar una actuación de calidad cuando más importa.

Noticias del equipo de Croacia

Zlatko Dalic podría verse tentado a iniciar a Ante Budimir después de su gol ganador contra Panamá. El delantero le dio a Croacia un punto focal en el área y podría ser útil contra un Ghana que probablemente defienda profundamente.

Luka Modric debería seguir siendo central en el centro del campo de Croacia. Alcanzó las 200 apariciones internacionales contra Panamá, y su experiencia podría ser importante en un partido donde Croacia necesita control y paciencia.

Josko Gvardiol también debería ser una de las figuras defensivas clave. Croacia luchó mucho con la defensa de jugadas a balón parado contra Inglaterra, y la presencia física de Ghana significa que la línea defensiva de Dalic necesitará estar mucho más enfocada.

Más adelante, Croacia necesita una producción más consistente de sus jugadores creativos. Kramaric, Perisic y Martin Baturina pueden influir en el juego, pero Croacia debe mover el balón más rápido de lo que lo hizo durante largos períodos contra Panamá.

Ghana entra en el último partido de grupo en una posición fuerte. El equipo de Carlos Queiroz venció a Panamá 1-0 en su debut y luego empató 0-0 con Inglaterra, dejándose con cuatro puntos y controlando sus propias esperanzas de clasificación.

Un empate sería suficiente para que Ghana llegue a los dieciseisavos de final, y eso debería dar forma a su enfoque, mientras que incluso una derrota es poco probable que los elimine. Queiroz es poco probable que tome riesgos innecesarios cuando su equipo ya tiene el resultado que necesita, especialmente después de frustrar a Inglaterra con una exhibición defensiva disciplinada.

La mayor historia ha sido la mejora defensiva. Ghana tuvo una racha pobre antes del torneo, pero Queiroz ha restaurado rápidamente la estructura y la compacidad. Las Estrellas Negras solo han concedido una vez en dos partidos y han mostrado que pueden mantener lejos de claras oportunidades a equipos atacantes fuertes.

La preocupación es la producción ofensiva. Ghana no ha creado mucho al principio de los partidos, y Reuters señaló que no logró registrar un tiro a puerta en la primera mitad de ninguno de sus partidos iniciales. Ese estilo cauteloso puede funcionar, pero también significa que Ghana puede tener dificultades si Croacia marca primero.

Noticias del equipo de Ghana

Se espera que Carlos Queiroz mantenga a Ghana compacto y disciplinado. El entrenador ha reconstruido el equipo en torno a la estructura defensiva, y eso debería seguir siendo la prioridad con un empate suficiente para clasificarse.

Thomas Partey regresó para el partido contra Inglaterra después de perderse el primer partido contra Panamá. Su presencia le da a Ghana más experiencia y control en el centro del campo, especialmente en un juego donde Croacia probablemente dominará la posesión.

Mohammed Kudus debería ser uno de los jugadores ofensivos más importantes de Ghana. Incluso si Ghana pasa largos periodos defendiendo, su capacidad para llevar el balón y su creatividad pueden darle a Queiroz una salida cuando gane la posesión.

Antoine Semenyo, Inaki Williams y Jordan Ayew también son opciones de ataque, pero los jugadores ofensivos de Ghana pueden necesitar ser pacientes. Las oportunidades podrían ser limitadas, por lo que las jugadas de estrategia y las transiciones pueden ser cruciales.

Factores clave a considerar en el partido Croacia vs Ghana

Croacia necesita una victoria para garantizar la clasificación para los dieciseisavos de final.

Ghana se clasificará con un empate después de obtener cuatro puntos de sus dos primeros partidos.

Ambos equipos vencieron a Panamá 1-0 anteriormente en la fase de grupos.

Croacia perdió 4-2 ante Inglaterra en su partido inaugural y aún tiene preocupaciones defensivas.

Ghana empató 0-0 ante Inglaterra y se ha visto mucho más sólido bajo Carlos Queiroz.

Reuters espera que este partido sea de bajo marcador porque ambos equipos tienen fuertes razones para evitar correr riesgos innecesarios.

Conclusión

Ghana está en una buena posición y sabrá exactamente lo valioso que sería un empate. El equipo de Queiroz ya ha frustrado a Inglaterra, y su estructura defensiva debería hacer que este sea un partido difícil para Croacia.

Sin embargo, Croacia tiene un centro del campo más fuerte y más experiencia en torneos. El equipo de Dalic no ha sido convincente hasta ahora, pero la victoria sobre Panamá al menos le dio una plataforma, y el gol de Budimir puede ayudar a asentar la ofensiva antes de un juego final que no debe perder.

Esto debería ser ajustado, cauteloso y de bajo marcador. Ghana puede mantenerse en el partido por largos períodos, pero la necesidad de tres puntos de Croacia y su mayor calidad técnica lo convierten en la mejor elección para encontrar el gol decisivo.

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