‘Morido al horno’: Homan destroza a los medios mientras comparte escenas horribles de su carrera en el control fronterizo

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El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, estalló el viernes contra los críticos de la agenda de inmigración del presidente Donald Trump, recordando escenas horribles de sus décadas en el control fronterizo, incluidos inmigrantes que, según dijo, fueron “cocidos hasta morir” en un camión con remolque, mientras argumentaba que las fronteras seguras salvan vidas.

Homan utilizó las historias gráficas durante sus comentarios en la Conferencia Política Camino hacia la Mayoría de la Coalición Fe y Libertad en Washington, DC, para rechazar a los críticos que han acusado a la administración Trump de ser inhumana, argumentando en cambio que una vigilancia fronteriza más estricta salva vidas al disuadir a los migrantes de realizar viajes peligrosos controlados por los cárteles.

“Quiero hablar sobre por qué estoy enojado esta mañana”, dijo Homan a la multitud, argumentando que la cobertura de los medios ha retratado falsamente las políticas de inmigración de Trump como crueles o inhumanas.

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“No hay nada más lejos de la verdad”, dijo Homan. Más bien, el zar fronterizo dijo que los críticos lo han entendido al revés, argumentando que la aplicación laxa de las fronteras crea las condiciones para que los migrantes sean explotados, agredidos o asesinados por contrabandistas y cárteles. “Lo que el presidente Trump está haciendo es salvar vidas”, dijo Homan a la multitud.

Luego describió una de las escenas más gráficas que dijo haber presenciado durante su carrera en el control fronterizo.

“Me paré en la parte trasera de un camión con 19 muertos a mis pies”, dijo Homan a la multitud en el Washington Hilton el viernes por la mañana, añadiendo que entre las víctimas se encontraba un niño y que fueron encontrados en ropa interior mientras intentaban escapar del calor extremo en la parte trasera del camión.

“Todos murieron horneados”, dijo Homan. “Llegué a la escena del crimen. Estaban todos en ropa interior, tratando de aliviarse un poco del calor de 170 grados en la parte trasera de un camión de acero sin aire. Piensa en la forma en que murieron estas personas”.

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Homan también dijo que había hablado con niñas que fueron violadas por miembros del cartel mientras realizaban el viaje a la frontera con Estados Unidos.

“Me arrodillé para hablar con niñas de tan solo 9 años que fueron violadas varias veces por miembros de un cartel”, dijo Homan.

“Eso es lo que sucede cuando tienes una frontera insegura”, añadió. “Bueno, ¿adivinen qué? No hay ninguna niña de 9 años en este momento con la que todos se arrodillen y hablen. El presidente Trump ha cerrado la frontera”.

Homan defendió repetidamente a Trump personal y políticamente, diciendo que el presidente ha creado la “frontera más segura en la historia de esta nación” y argumentando que la represión migratoria de la administración tiene como objetivo prevenir más muertes, tráfico y explotación de cárteles.

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“Las fronteras seguras salvan vidas”, dijo Homan cerca del final de sus comentarios. “Las fronteras seguras protegen nuestra seguridad nacional. Nadie lo ha hecho mejor que el presidente Trump. Y aún no hemos terminado”.

Los comentarios se produjeron mientras la administración Trump continúa enfrentando críticas de demócratas y defensores de los derechos de los inmigrantes por su campaña de deportación masiva, su mayor aplicación de la ley de inmigración y sus esfuerzos para revertir las políticas fronterizas de la era Biden. Homan, sin embargo, enmarcó la represión como una necesidad moral y dijo que la administración está haciendo que el país sea más seguro al tiempo que reduce los incentivos para que los inmigrantes se pongan en manos de los cárteles criminales.