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La exitosa autora Tiffany D. Jackson vio un fantasma. Así que escribió un libro al respecto.

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Martina López
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La exitosa autora Tiffany D. Jackson tiene una nueva novela para niños, “Ghost in the Night”, que se lanzará en agosto. Siempre le dicen a los escritores que escriban sobre lo que conocen, y Jackson hizo exactamente eso con su último libro, “Ghost in the Night”, una novela para niños sobre una joven negra fascinada por los fantasmas, y que tal vez haya encontrado uno propio.

La historia surgió de un comentario que Jackson hizo a un editor de Scholastic, quien publicará el libro el 4 de agosto. La experiencia de ver un fantasma fue muy real para Jackson, y ocurrió mientras investigaba para “Night”, su segunda novela para niños.

Su propio encuentro con lo sobrenatural sucedió durante su primer viaje a Savannah, Georgia, donde se desarrolla el libro. Tomó un recorrido de fantasmas en Taylor Square, que antes se llamaba Calhoun Square en honor a John Calhoun, un defensor vocal de la esclavitud. El recorrido fue renombrado en honor a Susie King Taylor, la primera enfermera negra en la Guerra Civil.

Jackson tomó el Blue Orb Savannah ghost tour y experimentó algo inesperado. Mientras cree en lo sobrenatural, nunca había tenido una experiencia así antes. Después de este encuentro, volvió a Savannah y trabajó con un cazador de fantasmas, lo que la ayudó a inspirarse para su novela “Night”.

La trama principal de la novela sigue a Harmony Roundtree, quien se ve envuelta en un misterio que puede estar relacionado con un crimen luego de tomar una foto de lo que parece ser un fantasma. Jackson mantiene a los lectores en suspenso, al igual que ella misma ha estado desde sus aparentes encuentros con lo sobrenatural.

Espera que su libro pueda apelar a niños que, al igual que ella en su tiempo, disfrutaban de autores como R.L. Stine y Stephen King, y anhela que más niñas negras se vean representadas en este tipo de género. En Harmony Roundtree, una nueva generación experimenta exactamente lo que Jackson siempre soñó: avistamientos de fantasmas incluidos.

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