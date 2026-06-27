La exitosa autora Tiffany D. Jackson vio un fantasma. Así que escribió un libro al respecto.

La exitosa autora Tiffany D. Jackson tiene una nueva novela para niños, “Ghost in the Night”, que se lanzará en agosto. Siempre le dicen a los escritores que escriban sobre lo que conocen, y Jackson hizo exactamente eso con su último libro, “Ghost in the Night”, una novela para niños sobre una joven negra fascinada por los fantasmas, y que tal vez haya encontrado uno propio.

La historia surgió de un comentario que Jackson hizo a un editor de Scholastic, quien publicará el libro el 4 de agosto. La experiencia de ver un fantasma fue muy real para Jackson, y ocurrió mientras investigaba para “Night”, su segunda novela para niños.

Su propio encuentro con lo sobrenatural sucedió durante su primer viaje a Savannah, Georgia, donde se desarrolla el libro. Tomó un recorrido de fantasmas en Taylor Square, que antes se llamaba Calhoun Square en honor a John Calhoun, un defensor vocal de la esclavitud. El recorrido fue renombrado en honor a Susie King Taylor, la primera enfermera negra en la Guerra Civil.

Jackson tomó el Blue Orb Savannah ghost tour y experimentó algo inesperado. Mientras cree en lo sobrenatural, nunca había tenido una experiencia así antes. Después de este encuentro, volvió a Savannah y trabajó con un cazador de fantasmas, lo que la ayudó a inspirarse para su novela “Night”.

La trama principal de la novela sigue a Harmony Roundtree, quien se ve envuelta en un misterio que puede estar relacionado con un crimen luego de tomar una foto de lo que parece ser un fantasma. Jackson mantiene a los lectores en suspenso, al igual que ella misma ha estado desde sus aparentes encuentros con lo sobrenatural.

Espera que su libro pueda apelar a niños que, al igual que ella en su tiempo, disfrutaban de autores como R.L. Stine y Stephen King, y anhela que más niñas negras se vean representadas en este tipo de género. En Harmony Roundtree, una nueva generación experimenta exactamente lo que Jackson siempre soñó: avistamientos de fantasmas incluidos.