Serena en Wimbledon una apuesta arriesgada; Sinner favorito

Serena Williams está regresando al tenis individual de Grand Slam en Wimbledon, y las casas de apuestas se están preparando para toda la atención de los apostadores que podría traer, a pesar de mantenerla como una opción relativamente poco probable.

Aryna Sabalenka es la favorita para ganar el torneo femenino en +350, seguida por la campeona de 2022, Elena Rybakina, en +550 y la campeona de 2025, Iga Swiatek, en +750, según las probabilidades de DraftKings Sportsbook el viernes.

Williams, después de casi cuatro años lejos de la competencia de Grand Slam, aparece con cuotas de 35-1, pero sus probabilidades han fluctuado ampliamente desde que anunció su regreso. El martes, estaba en 28-1 y para el jueves había subido a 50-1 antes de volver a bajar a su nivel actual.

De todas formas, los apostadores se están preparando para respaldar a la gran leyenda en su regreso, con Lewis Harland, jefe de tenis de Caesars Sportsbook, afirmando que su equipo “absolutamente” espera el apoyo del público y que Williams actualmente es la segunda mayor responsabilidad de la casa de apuestas en el lado femenino. Johnny Avello, director de DraftKings Sportsbook, caracterizó a Williams como “una de nuestras mayores responsabilidades”.

En general, la paridad en el juego femenino está llevando a mucha acción en el torneo, ya que los apostadores están apostando por jugadoras en todo el tablero de probabilidades. Las casas de apuestas de BetMGM, Caesars y DraftKings reportan que Coco Gauff (11-1), Jessica Pegula (12-1), Naomi Osaka (25-1), Emma Raducanu (30-1) y Emma Navarro (60-1) tienen diferentes niveles de responsabilidad.

“El lado femenino ha recibido mucho más dinero que el lado masculino, al menos en este punto”, dijo Avello a ESPN. “En el lado masculino, siempre ha sido difícil superar a los dos o tres mejores jugadores. En el lado femenino, creo que siempre hay más apertura y cualquiera podría ganar en un día determinado, y las jugadoras están apostando exactamente de esa manera”.

En el lado masculino, Jannik Sinner ingresará a Wimbledon con una cuota de -165 para ganarlo todo en DraftKings, el segundo torneo de Grand Slam consecutivo en el que será el favorito. El italiano llegó al Abierto de Francia de 2026 con probabilidades extremadamente cortas de -310 antes de ser sorprendido en la segunda ronda.

Con Carlos Alcaraz continú…