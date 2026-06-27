¿En qué medida se encuentra la economía de Canadá?

Si bien la mayoría de los productos están exentos de los aranceles estadounidenses en virtud del actual acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (el T-MEC), la Casa Blanca ha impuesto aranceles a sectores específicos, incluidos aranceles del 15% al ​​50% sobre el acero, el aluminio y el cobre (los que resultan desafiantes para White) y aranceles del 25% sobre los vehículos.

“La clave es que hay diferentes partes de la economía o del país que se ven afectadas de manera diferente”, dijo Kronick.

“Hemos visto grandes cambios en [auto hubs] Brampton y Windsor y los cambios en los que el acero, el aluminio y los automóviles se ven afectados. Creo que lo están experimentando mucho más intensamente que, quizás, la gente del centro de Toronto”.

Ottawa está negociando con Estados Unidos tanto para reducir estos aranceles sectoriales como para una revisión del T-MEC, pero aún no ha llegado a un acuerdo.

“Creo que en este punto la mayoría de la gente espera que haya algunos aranceles sobre cualquier aspecto del acuerdo, pero creo que lo que es necesario ahora es saber qué es eso, ¿verdad?”, dijo Kronick.

“Si sé que es una multa del 10%, es un impuesto del 10% y puedo hacer los ajustes necesarios en mi negocio y seguir adelante”, dijo.

Kronick dijo que la economía de Canadá tiene algunos problemas estructurales que alimentan el estancamiento, como barreras comerciales entre provincias -cosas como diferentes requisitos para el transporte por carretera o licencias profesionales- y un sistema tributario que se ha vuelto “poco competitivo, digamos, con otras jurisdicciones con las que competimos”.

Pero hay algunas fortalezas fundamentales.

“Si estuvieras diseñando un país desde cero, lo que querrías sería un país bien educado, con buenos recursos y no superpoblado, ¿verdad? Entonces, creo que Canadá tiene todas esas cosas, todas esas características”, dijo.

“Creo que simplemente tenemos que desbloquearlos”.

Con archivos de Nadine Yousif