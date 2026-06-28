América no puede tener suficiente proteína. La industria láctea no puede seguir el ritmo

La obsesión de Estados Unidos con “maximizar” las proteínas está afectando a la industria láctea. El concentrado de proteína de suero, antes considerado un subproducto barato del proceso de fabricación de queso, se ha convertido en uno de los ingredientes más demandados en la dieta estadounidense. El aumento está creando escasez a nivel nacional, con algunos proveedores agotados para la segunda mitad del año, según un informe del USDA de finales de abril. Las existencias finales de proteína de suero en EE. UU. han caído aproximadamente a la mitad desde 2023. “El mercado sigue siendo extremadamente ajustado, con productos en gran parte no disponibles y los compradores continúan reportando dificultades para asegurar el suministro,” informó el USDA en un informe del 25 de junio. Como resultado, los precios del aislado de proteína de suero han alcanzado hasta $14 por libra. Con el auge en el uso de medicamentos para bajar de peso del tipo GLP-1, que está listo para expandirse a muchos más estadounidenses debido a la cobertura de Medicare, el consumo de proteínas se encamina a aumentar al menos a corto plazo. El uso de estos medicamentos requiere que los usuarios aumenten el consumo de proteínas para evitar la pérdida de masa muscular. Y esta expansión continua de la cobertura de medicamentos para bajar de peso llega en un momento en que la proteína ya está muy demandada entre los estadounidenses en muchas formas consumibles.

[ context: La demanda de proteínas en EE. UU. está creciendo rápidamente, lo que está generando escasez y aumentando los precios. ] [ fact check: El artículo menciona datos del USDA, por lo que son fuentes confiables de información. ]