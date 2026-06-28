La estrategia de ayuda al desarrollo de Alemania bajo fuego

La organización de ayuda a la infancia Terre des Hommes y la organización de desarrollo Welthungerhilfe presentaron su devastador análisis de los esfuerzos de ayuda al desarrollo de Alemania en su informe anual, “Kompass 2026”, en Berlín a principios de esta semana.

“La falta de apoyo político, una disminución drástica de la financiación y un creciente desprecio por el derecho internacional humanitario están dificultando llegar a las personas necesitadas y están socavando la eficacia y fiabilidad de la ayuda humanitaria”, se lee en el informe.

Los presupuestos del Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo y de ayuda humanitaria se han recortado cada año desde 2022. En total, la financiación se ha reducido a un tercio. Lo que queda son unos 10.000 millones de euros (11.000 millones de dólares) para ayuda al desarrollo y 1.000 millones de euros para ayuda humanitaria. Y la financiación se reducirá aún más.

Joshua Hofert (izquierda) y Mathias Mogge presentaron el miércoles en Berlín el informe “Kompass 2026” sobre la ayuda al desarrollo. Imagen: Marcel Fürstenau/DW

Las dos organizaciones parecen sugerir que la política de desarrollo –tanto la de Alemania como la de la comunidad internacional– ha perdido completamente su rumbo. Pero Mathias Mogge, director de Welthungerhilfe, afirma que no es esa la conclusión a la que se debe llegar. “Lo que falta es una estrategia real”, afirmó.

A Mogge no le impresiona el plan de reformas presentado en enero por la ministra de Desarrollo, Reem Alabali Radovan. Sostiene que un plan político sólo es creíble si implica verdaderas asociaciones entre iguales, no sólo retórica.

Joshua Hofert, portavoz de la junta directiva de Terre des Hommes, resumió sus críticas en una sola frase: “La reforma de la política de desarrollo no debe convertirse en un mero proyecto administrativo liderado por Berlín”.

En su informe, las organizaciones de ayuda han pedido una mayor participación de los actores de la sociedad civil del llamado Sur Global.

“Los jóvenes, en particular, deben participar en todo el proceso de formulación, implementación y evaluación de estrategias de políticas de desarrollo”, dice el informe, enfatizando que estas perspectivas y experiencia son cruciales para la legitimidad, efectividad y sostenibilidad de las decisiones políticas.

El gasto militar aumenta en todas partes

Los recortes masivos de Alemania a la ayuda al desarrollo son parte de una tendencia global que coincide con un número creciente de guerras y crisis. Casi todos los países están respondiendo de la misma manera: con inversiones cada vez mayores en el ejército y recortes drásticos en la política de desarrollo global y la ayuda humanitaria.

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Sin embargo, las organizaciones creen que Alemania está comprometiendo su credibilidad y confiabilidad con los importantes recortes de ayuda. Piden al gobierno federal que integre mejor la cooperación para el desarrollo, el mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria y que los asegure mediante financiación plurianual.

El informe contiene numerosas recomendaciones. “El gobierno alemán debería utilizar canales diplomáticos para proteger los principios humanitarios y evitar la instrumentalización política de la ayuda humanitaria. Además, debe abogar más eficazmente por el cumplimiento del derecho internacional humanitario”, dice el informe.

Esto incluye abordar sistemáticamente las violaciones del derecho internacional en los foros de las Naciones Unidas y exigir acceso humanitario a las zonas de crisis.

La Comisión Norte-Sur ‘ampliará y fortalecerá una red global’

Para las organizaciones de ayuda, la nueva Comisión Norte-Sur podría ser un rayo de esperanza.

La comisión estará formada por unos 20 expertos del Sur Global y del Norte Global que representan la política, el mundo académico, el sector privado, los sindicatos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales.

El evento inaugural tendrá lugar el 30 de junio en Hamburgo.

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“El orden global está cambiando, hacia centros de poder más multipolares”, dijo el ministro de Desarrollo, Alabali Radovan. “Si Alemania quiere seguir dando forma a la agenda global en el futuro, necesitamos asociaciones estables con países del Sur Global”.

Según Alabali Radovan, la comisión “fortalecerá aún más nuestras asociaciones con los países del Sur Global y ampliará y fortalecerá una red global”.

El opositor Partido de Izquierda en el Bundestag alemán ha adoptado una visión más crítica de la Comisión Norte-Sur.

Su portavoz para la justicia global, Charlotte Neuhäuser, lo considera poco más que un gesto vacío.

“Mientras que el gobierno federal, con el pretexto de promover asociaciones justas, está principalmente interesado en obtener acceso a nuevos mercados, mano de obra y materias primas baratas, la financiación alemana para el alivio del hambre, hospitales, escuelas y sistemas de seguridad social en el Sur Global está siendo recortada a una escala histórica”, afirmó.

Este artículo fue escrito originalmente en alemán.